Renovar un contrato de alquiler llega con una suba de casi el 65%

El aumento para renovar un contrato de alquiler anual vuelve a ser una muy mala noticia para los bolsillos castigados de los inquilinos de la capital provincial, un panorama que se verifica en el resto del país. En septiembre deberán afrontar un incremento del 64,66%, casi un 5% más que en agosto. En el Colegio de Martilleros de San Luis aseguraron que el rubro "está cada vez peor" y subrayan que continúa la escasez de inmuebles para rentar.

Por ejemplo, si se pagaba mensualmente $20.000, al renovar el contrato este mes, pasará a pagar más de $30.000. Según el secretario del Colegio de Martilleros, Bruno Scanferlato, esta desestabilización que mes a mes deja la Ley de Alquileres genera incertidumbre tanto al propietario como al inquilino, ya que para nadie es un negocio fácil.

“Los valores locativos actuales no acompañan y no son remunerativos con respecto a la inversión que genera comprar un inmueble. Es decir, un inversor compra una casa y el alquiler que percibe por tal no es redituable. Es demasiado bajo el valor con respecto a la inversión”, dijo el profesional.

Al mismo tiempo, costear un departamento se pone cada vez más difícil para un inquilino. Pero a su vez, el secretario explicó que la Ley de Alquileres 27.551 genera un gran revuelo, porque impide que el propietario y el arrendatario puedan acordar un monto para que ambas partes no sean perjudicadas y no deban ajustarse solo a los índices que el Banco Central (BCRA) impone.

Señalaron que casi el 70% de los propietarios de San Luis retiraron sus inmuebles del mercado.

“De cierta manera el propietario le entrega un inmueble a un tercero sin saber lo que va a cobrar el segundo y tercer año. Eso genera una incertidumbre muy grande y para el inquilino también, teniendo en cuenta los antecedentes que tenemos este último tiempo”, opinó Scanferlato.

En los últimos meses se registró una fuerte aceleración de los montos de los contratos de alquiler. En junio se debió pagar un 55,97% más, en julio un 58,15% y en agosto el 60,95%. Este mes llega el récord del 64,66%. “Lo que es histórico son los valores que se le están aplicando a los alquileres habitacionales. En los últimos tres meses la actualización al primero del mes ha sido superior al 55%”, dijo el martillero.

Otro de los problemas que se le suman a la Ley de Alquileres, que se busca modificar a nivel nacional, es la falta de oferta. En la ciudad de San Luis, según indicaron en las inmobiliarias, más del 70 por ciento de los propietarios retiró sus inmuebles del rubro para ponerlos a la venta.

“Es muy difícil encontrar alquileres. No hay propiedades y lo que hay es todo de manera temporaria, los propietarios han decidido este mecanismo por el tema de los valores que han quedado muy por debajo a los sueldos y a la inflación”, contó Roxana Banegas, quien trabaja en una inmobiliaria ubicada en calle Belgrano, en la capital provincial.

Banegas aseguró que la mayoría de las ofertas que tiene disponible son por día. Coincidió que muchos de sus clientes optaron por sacar sus inmuebles de la oferta para ofrecerlos como oficinas o directamente para ponerlos a la venta.

En su caso, no solo los propietarios son los perjudicados, sino que también los inquilinos. Según contó, una casa de barrio simple y sin ampliación tiene un valor de renta de más de $50.000. “Entonces una familia debe tener un sueldo fijo de $200.000 para poder costear ese mismo alquiler”, dijo.

La ecuación no cierra por ningún lado. La oferta es escasa, la demanda es muy alta y los sueldos son muy bajos con respecto a los montos de alquiler. Para que el rubro de las inmobiliarias también pueda subsistir, los trabajadores optaron por buscar soluciones imaginativas y en las que no se busca desperdiciar las oportunidades.

“Lo que hacemos es trabajar en conjunto con los colegas, porque no hay alquileres y los valores se fueron por las nubes”, afirmó.

Según explicó Scanferlato, hoy para un inversionista no es un buen negocio comprar un inmueble y alquilarlo, porque tiene que estar muchos años para recuperar la inversión. “Los propietarios pusieron sus inmuebles a la venta porque no es rentable alquilar, porque la inversión es muy alta. Para comprar una vivienda y alquilarla, uno debe pensar que tiene que necesitar más de 35 años en algunos casi 40 como mínimo para recuperar la inversión”, dijo.

Venta de propiedades

Con respecto a la baja de ventas de propiedades en el mercado local, Scanferlato explicó que no tiene un porcentaje estimado, pero según su cálculo los inmuebles que se han vendido fueron entre 10.000 y 35.000 dólares, las demás “están en una tranquilidad comercial porque no se han hecho operaciones por arriba de los 50.000 dólares y eso se debe a la inestabilidad de la moneda norteamericana”.

