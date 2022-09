"No da el perfil de una secta", dijo el abogado del "Teto" Medina

Adrián Tenca, abogado de Marcelo "Teto" Medina, consideró que "no da el perfil de una secta", la agrupación en la cual trabaja su defendido, quien este jueves fue detenido y acusado de reducción a la servidumbre, abandono de persona, estafa y explotación laboral.

"Él se presenta una vez por semana para dar charlas motivacionales, y lo hace con mucho amor. Los chicos lo quieren mucho y todos se presentan voluntariamente a esos encuentros", sostuvo Tenca, basado en lo que le había transmitido el conocido exconductor televisivo.

El letrado remarcó que "captar tiene una connotación negativa y quien reduce a la servidumbre tiene una personalidad muy especial, no es el caso del 'Teto'. Quizá lo usaron como gancho, no lo sé...", y agregó que "no soy amigo de él, pero sí puedo decir que esto no da el perfil de una secta. Si veo algo más en el expediente me sorprendería", añadió en declaraciones a distintos medios periodísticos.

Además, aclaró que Medina "no era el titular del centro, es empleado. Es una figura muy grave la reducción a la servidumbre. El estaba contento porque sentía que ayudaba a la gente a recuperarse".

A su vez el abogado señaló que cree que el exconductor quedó ligado a la causa por integrar los grupos de WhatsApp de la comunidad.

Asimismo, Tenca, quien se enteró por los medios de los hechos, aseveró que Medina no tiene ningún tipo de vínculo en nada de lo que le están imputando: "Es una cuestión absolutamente ajena a él, que participaba dando charlas".

La División de Delitos Cibernéticos contra la Niñez y la Adolescencia de la Policía Federal Argentina realizó diversos allanamientos en casas particulares y quintas de rehabilitación para adictos al informan que ninguno estaba habilitado para funcionar como tal.

