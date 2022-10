"No entendía absolutamente nada", dijo el "Teto" Medina sobre su detención

El conductor de televisión Marcelo "Teto" Medina afirmó este lunes que pasó por una "situación muy difícil" cuando cayó detenido bajo la acusación de explotación laboral y reducción a la servidumbre en la comunidad terapéutica "La Razón de Vivir".

"Creo que todavía no caí. Pasa que si vos rompés algo y te retan por eso, está bien. Pero cuando no entendés por dónde viene y qué es lo que pasa, te asustás", dijo al canal C5N en su primera declaración después de haber recuperado su libertad.

Medina, quien estuvo detenido durante seis días, contestó algunas preguntas relacionadas con la causa, pero prefirió centrarse en su relación del pasado con las drogas, los tratamientos que siguió para salir de la adicción y el papel que tiene en "La Razón de Vivir" para apoyar a otras personas en proceso de rehabilitación.

"Cuando llegaron a mi casa, entraron seis o siete personas. El trato fue bueno, pero no sabes por qué. Y cuando me cuentan y me nombran este lugar, no entendía absolutamente nada", señaló cuando se le preguntó por el allanamiento que derivó en su detención.

"Quiero pensar que fue un error", añadió.

Medina dijo que se volvió "una persona oscura" cuando entró al consumo de drogas y aseguró que para salir de esa situación hay "que dejar de lado el ego y pedir ayuda". Explicó que su relación con las drogas comenzó al caer en una depresión provocada por la muerte de su padre.

"La droga te lleva a un lugar donde no te importa nada. Te sentís una basura y te lleva a odiarte. Yo perdí la sonrisa y la autoestima. Me volví una persona oscura", advirtió.

Medina se formó como operador terapéutico especialista en adicciones y comenzó a ofrecer charlas en varios centros de rehabilitación. "Ahí comenzó una etapa mágica, porque comencé a compartir mi experiencia. Eso es lo que hago ahora", explicó.

Luego, Medina dijo en la señal TN que no tiene nada que ver en la causa por la que se lo acusa, afirmó que nunca vio maltrato en la comunidad, en la cual trabaja "solo seis horas" y que desconoce lo que hacían ahí.

Por su parte, el abogado de Medina, Adrián Tenca señaló que su protegido "no puede formar parte de una asociación ilícita".

A su vez, destacó que en la indagatoria, el líder de la Razón de Vivir, Néstor Zelaya, desligó a Medina de los cargos alegando que "ni siquiera es empleado de la organización”.

En esta misma línea, el letrado consideró que su defendido "fue usado” en esta causa y lo considera como “un perejil”.

En este sentido, sobre las denuncias a la organización, Tenca indicó que la mayoría provenían de un cura que trabajó en la organización por cuatro años y destacó que en su alegado "El Padre Quique no menciona al Teto Medina en la acusación".

Télam