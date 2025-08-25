Luis Giraudo, un funcionario acorralado por el caso de las coimas en ANDIS

Cada descubrimiento que hay en la investigación que recae sobre el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spaguonolo, cierra un círculo de sospechas más estrecho sobre el secretario de Personas con Discapacidad del gobierno de San Luis, Luis Giraudo, a quien le va a ser muy difícil explicar una serie de coincidencias que quedaron en evidencia tras el escándalo. Hay algo aún más complejo para el secretario en su futuro: las derivaciones del caso de coimas son imposibles de medir.

Así como las pruebas y las sospechas acorralan al funcionario puntano, la indignación crece entre los familiares de personas con discapacidad que observan impávidos las maniobras de los dirigentes nacionales y provinciales. La relación entre Spagnuolo y Giraudo tiene conexiones con una empresa israelí que en abril dio en San Luis una capacitación sobre “introducción a la accesibilidad universal” que a la ANDIS le costó 172 millones de pesos. La clase duró dos horas y media.

Lo llamativo es que el desembolso del dinero por parte del organismo nacional se hizo para capacitaciones solamente en tres provincias. Además de San Luis, las charlas llegaron a Buenos Aires y a Tucumán. La revelación se conoció el domingo en un informe especial editado por el diario Perfil.

La empresa a cargo de las capacitaciones fue Negitech, propiedad de un israelí argentino que quedó en sillas de ruedas por un accidente de tránsito que sufrió a los 27 años y que puso su compañía para dar mensajes de aliento a personas en su misma situación.

La conexión israelí tiene otro punto de apoyo en la convulsionada gestión de Giraudo como funcionario provincial. Cuando en junio pasado se publicaron las fotos en donde se ve al sonriente dirigente posando frente a uno de los hoteles más caros del mundo en Dubai, el destino final –según él mismo informó- era Israel, un país al que no pudo acceder porque justo estalló el conflicto bélico con Palestina.