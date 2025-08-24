El Círculo Médico de San Luis dejó sin efecto el adicional de $1.000 a afiliados de DOSEP

El conflicto entre el Círculo Médico de San Luis y la Dirección de Obra Social del Estado Provincial (DOSEP) sumó este fin de semana un nuevo capítulo. La entidad profesional anunció que, como gesto de buena voluntad, dejará sin efecto el cobro adicional de $1.000 que se aplicaba sobre las consultas médicas a los afiliados, equivalente a un 6% del valor del arancel.

La medida fue comunicada en redes sociales y ratificada en una carta documento enviada a la obra social provincial, donde el Círculo Médico expresó su “vocación de diálogo” y la firme intención de avanzar hacia un convenio que sea justo para ambas partes y la ciudadanía.

En el mismo documento, la institución rechazó los términos planteados por DOSEP en su comunicación previa y fundamentó que la fijación de aranceles corresponde a los profesionales, señalando que la imposición unilateral de valores por fuera de acuerdos vulnera derechos.

Mientras la negociación continúa, el gesto busca bajar la tensión con los afiliados y dar una señal de apertura en un conflicto que impacta de manera directa en miles de usuarios del sistema de salud provincial.