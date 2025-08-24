Era bombero voluntario el hombre que murió en un accidente en la ruta 146

El cuartel de bomberos voluntarios de Villa de la Quebrada está sumido en la tristeza por la muerte de uno de sus hombres, ocurrida en el accidente que el sábado a la noche ocurrió sobre la ruta nacional 146, a la altura de Nogolí. Raúl Rojas, el conductor del Peugeot que chocó contra una camioneta Amarok, falleció al instante.

La noticia les llegó a los bomberos cuando iban justamente a cubrir la emergencia para la que los habían llamado en el lugar del accidente. Rojas tenía 63 años, era mecánico y hace tres años aproximadamente ingresó al cuartel de bomberos, donde por su compromiso y responsabilidad no solo era muy respetado por sus compañeros sino que en algunas ocasiones portó la bandera de la institución.

A poco de conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias para Raúl y para el cuerpo de socorristas, en muchos casos de parte de colegas.

La acompañante de Rojas en el vehículo era Margarita, su esposa, quien sigue en estado crítico, muy lastimada; internada en el Hospital Central Ramón Carrillo, donde llegó luego de ser atentida en el hospital de La Punta. En tanto que los ocupantes de la Amarok –que serían agentes penitenciarios- se recuperan de las leves lesiones que tuvieron.

El choque entre los dos rodados fue de frente, muy fuerte, y causó la muerte inmediata del bombero, quien vivía en la zona de El Barrial, cerca de Villa de la Quebrada. Los ocupantes de la camioneta son oriundos de Luján, también en el norte provincial.