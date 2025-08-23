Estudiantes logró su primera victoria y hundió a Gutiérrez en el fondo

En el Estadio Héctor Odicino Pedro Benozay, Estudiantes de San Luis venció 2-1 a Gutiérrez SC y consiguió aire en la Reválida. Bustamante y Sosa marcaron para el local, mientras que el descuento llegó a los 74’.

El "Verde" abrió el marcador a los 40 minutos con un tanto de Bustamante y estiró la ventaja apenas iniciado el complemento, a los 49’, con un gol de Sosa. El conjunto mendocino reaccionó tarde y descontó a los 74’, pero no le alcanzó.

Las estadísticas muestran la paridad: ambos equipos tuvieron 50% de posesión, aunque Estudiantes remató una vez al arco (la única clara del partido) y Gutiérrez no logró tiros efectivos. El local generó 130 ataques contra 117 de la visita.

Con este triunfo, Estudiantes suma 5 puntos en 6 fechas y sale momentáneamente del último puesto, que ahora ocupa Gutiérrez con 0 unidades, seis derrotas en fila y un preocupante balance de 2 goles a favor y 13 en contra.

La Reválida Zona A la lideran San Martín de Mendoza y Guillermo Brown con 11 puntos, seguidos de cerca por Germinal con 10.

