Un cariñoso mensaje cerró la salida de "Chiquito" Romero de Boca

En medio de la confirmación de la salida de Sergio “Chiquito” Romero de Boca y su entrada a Argentinos Juniors, resurgió el último posteo del futbolista como parte del club dorado y azul, con un emotivo mensaje de su esposa, Eliana Guercio.

“Sos el pibe más genial del mundo, de este mundo y de todos los que puedan existir. Te admiro SIEMPRE. Gracias por enseñarme que la vida es otra cosa. Te amo con todo mi corazón”, le escribió la mediática en un comentario.

El futbolista reveló que tomó la decisión de distanciarse del club a raíz de una pelea con un hincha el pasado 21 de septiembre de 2024, tras la derrota ante River, que “sentenció” su continuidad.

De esta forma, Romero se alió a su familia para tomar la difícil decisión. Días atrás, el futbolista le dedicó unas dulces palabras a su esposa por el día de su cumpleaños, destacando lo mucho que la ama.

“Muy pero muy Feliz Cumple a la Reina de mi vida y de la casa 👸🎉🥳🎊🍾🎁 @elianaguercio12 !!! Deseo con todo mi corazón que seas la mujer más feliz del Mundo, que se te cumplan todos esos deseos que pediste!!! Te Amo Loca Hermosa”, escribió el ex Boca.