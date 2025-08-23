Un emprendedor denunció robos constantes y pide un plan de seguridad

Un comerciante de la ciudad de San Luis decidió dirigirse directamente al gobernador Claudio Poggi para denunciar la falta de seguridad que, según afirmó, lo afecta desde hace tiempo. Matías, dueño del emprendimiento gastronómico “Panchetos”, grabó un video en el que expuso su situación y lo publicó en redes sociales, donde rápidamente comenzó a circular.

“Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Matías, el dueño de este pequeño emprendimiento, este carrito bar que se llama Panchetos. Muchos me deben conocer”, comienza el mensaje dirigido a Poggi. El comerciante recordó que su negocio nació en 2013 con el programa Nuevas Empresas y que, después de más de una década, sigue trabajando con esfuerzo, aunque hoy la inseguridad se convirtió en su principal preocupación.

Matías explicó que en el último tiempo fue víctima de varios delitos: “En los últimos 45 días me han robado tres veces, dos veces en esta semana, el lunes y anoche. Por supuesto hice la denuncia y yo hago responsable al Ministerio de Seguridad”.

El comerciante señaló que hace un año presentó un reclamo junto a otros vecinos y comerciantes del Procrear para reforzar la presencia policial en la zona, pero no obtuvo respuestas. Incluso, dijo que llegó a denunciar a la ministra de Seguridad, aunque aclaró que quizá no tenía conocimiento de la situación.

En su mensaje, también dio detalles sobre el contexto en el que ocurren los hechos delictivos: “Los robos son entre las 4 y las 6 de la mañana, evidentemente cuando está el cambio de guardia, porque el cambio es a las 7. Las cámaras lo registran”.

Asimismo, sugirió medidas para mejorar la situación: cambiar los horarios de relevo, reforzar la presencia policial en las inmediaciones del playón municipal y analizar la instalación de un nodo de seguridad en la intersección de Bolívar y Europa, una zona que identificó como crítica.

“Si yo veo que hay acciones, con mucho gusto voy a retirar la denuncia, pero si no, lo que va a pasar va a ser que se van a hacer más denuncias”, advirtió Matías, quien agradeció el apoyo de vecinos y clientes y adelantó que mañana lanzará una nota digital para juntar firmas.