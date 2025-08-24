Cruje la interna en el Ministerio de Turismo y hay dudas sobre quién manejará el dinero

La interna que se vive en el Ministerio de Turismo y Cultura de San Luis se vuelve cada vez más profunda y la disputa por la billetera, por el poder político y por responsabilizar al otro por los fracasos de la cartera ya no es una simple mirada desconfiada. La mala convivencia y los rencores amenazan con terminar en un quiebre impredecible.

La manzana de la discordia es Ignacio “Nacho” Morris, quien tiene previsto irse del ministerio a principios del mes que viene aunque ya no estaría tan decidido a renunciar, sino que espera que el ministro Juan Álvarez Pinto lo eche. Forzar esa expulsión sería una jugada que tiene como fin acicalar aún más la discusión en la pata radical del gobierno.

Morris es un hombre de Alejandro Cacace, el acomodado dirigente que trabaja mano a mano con Federico Sturzenegger en el ministerio de Desregulación y Transformación de la Nación y que hace poco le pidió al Gobierno Provincial que profundizara el ajuste.

“Nachito”, quien manejó los eventos de la provincia con igual proporción de gastos y traspiés, es apoyado por Facundo Santarone –el hombre que sube y baja los pulgares sobre el dinero estatal- y, por ende, cuenta con el beneplácito de gobernador, Claudio Poggi, quien no para de escuchar de boca de su hija, María Victoria, subdirectora de Personas Jurídicas, halagos para Morris, su amigo personal.

En medio de todo el desparramo que hay en el ministerio, un rumor sostiene que los popes de Terrazas del Portezuelo evalúan una quita presupuestaria para Turismo y Cultura, lo que resultaría en un desgaste para Álvarez Pinto. Piensan los cerebros de la gestión actual que si el presidente de la UCR provincial hizo una pésima gestión con muchos recursos –que incluyó la peor temporada turística de los últimos años en la provincia-, cuando el recorte llegue a su cartera el trabajo será peor, en caso de que eso sea posible.

Quitado el crédito al ministro, el dinero de turismo pasaría a ser manejado por la SAPEM, o sea Santarone, quien de esa manera gana una boca más de dinero que administrar y colaborar con la construcción de la casa que está haciendo en un barrio privado de Juana Koslay. Es sabido que entre Facundo y Álvarez Pinto las coincidencias se acaban muy pronto.

Babero puesto y cubiertos en mano espera algún guiño Diego Masci, el secretario de Comunicación, de excelente relación con Santarone, quien sería el nexo entre la SAPEM y el ministerio. Más que por la revancha que podría reclamar tras el fracaso de “Conexión San Luis” –la campaña turística que ideó-, Masci aguarda, otra vez, la llegada de dinero fresco para repartir en su juego político.

No va a importar que el secretario comunicacional reincida en su injerencia en la manera de promocionar la provincia –justamente la tarea que Morris cumplió con fantasmal torpeza en su paso por el ministerio- si es que se cumple su objetivo. El mismo que tuvo con el anterior ministro de Turismo, el también radical Juan Manuel Rigau.