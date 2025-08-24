Objetos del deseo, en la tribu del goce

Cuando se pone a hablar o escribir de sexo, la cabeza de José María Muscari parece no tener límites. En seis años el autor hizo de “Sex”, su creación, un obra de difícil descripción que a lo largo de sus diferentes versiones tuvo, sin embargo, un objeto de deseo e indagación muy claro. Aquello para lo que vinimos y aquello hacia donde vamos.

En muchas de sus formas, el sexo fue puesto en escena por Diego Ramos, excelente en cada intervención; la trayectoria de Gloria Carrá; la distancia dulce de Julieta Ortega y el vuelo sencillo de Nicolás Riera, los cuatro actores elegidos por Muscari para la nueva aparición de su invento. El fin de semana, "Sex" pasó por la provincia con celebradas funciones en Villa Mercedes, el viernes, y San Luis el sábado, en ambos casos producción de Diego Sosa Manager Group.

En soledad; anal, coral, oral, vaginal; disfuncional; con amor, sin amor; con dolor, sin dolor; las inacabables opciones del placer orgásmico fueron tomadas a veces con gracia y otras con sorna en una obra compuesta por monólogos y diálogos, sin más escenografía que las puertas por las que entran y salen los actores y con el apoyo de la música y una pantalla que proyectó imágenes grabadas previamente por los actores.

Provocador y soez -como puede ser a veces el sexo mismo-, pero también claro y gozoso -como puede ser el sexo también-, Muscari les hace decir a los actores que los que actúan en la pieza no son personajes, sino ellos mismos. Como si los textos hubieran sido escritos para ellos y para ningún otro. El conocimiento del público sobre algunos aspectos de la vida personal de los protagonistas aporta a ese juego, pero la magia del teatro es tan difícil de explicar que hasta lo que se dice como verdad puede ser mentira.

Allí, “Sex” encuentra un punto de discusión interesante sobre la conveniencia o no de decir la verdad en la pareja y en la cama. La proyección en la pantalla del inolvidable orgasmo fingido de “Cuando Harry conoció a Sally” es una demostración gráfica y voraz de todo lo que se puede mentir en una materia que no necesita de la verdad para consumarse.

Al de por sí atractivo del sexo por practicarlo, verlo o hablarlo se suman algunas recursos teatrales que hacen que el resultado sea siempre placentero, aunque a veces incómodo. No porque Ramos baje a la platea vestido de mujer y haga preguntas íntimas al público ni porque Julieta se siente en la falda de un espectador, sino por las innumerables fantasías ocultas que hay alrededor del tema central.

Poco aporta a la obra una especie de batalla recurrente entre varones y mujeres que no alcanza a ser una “guerra de los sexos” pero se parece mucho y la participación -acaso casual- de cuerpos hegemónicos y de belleza comprobada.

“Muchas veces me rompieron el corazón, ahora prefiero que me rompan el culo. Duele menos”, dice el (¿personaje?) de Gloria en la línea más inspirada de un texto muy inspirado que tiene en cada actor una característica sexual asignada: ambigüedad en Ramos; asexualidad en Ortega, insaciabilidad en Riera y la curiosidad en Carrá.

En el medio, los textos buscan guiños al público en las referencias a los trabajos televisivos de los protagonistas (de “Señorita maestra” a “Casi ángeles”, de “Disputas” a “Verano del 98”) y aprovechan la capacidad vocal de Gloria y la guitarra de Riera para dos canciones que no hacen más elevar el nivel de excitación: “Me haces tanto bien”, de “Amistades peligrosas”, y “Sagrado”, del primer disco de la banda de Carrá.