Desplazaron al jefe del cuartel de bomberos de El Fortín

Como consecuencia de un vendaval que se desató por una denuncia de hostigamiento y de discriminación, el cuartel de Bomberos Voluntarios “El Fortín” de Villa Mercedes, por decisión de su comisión directiva, tiene nuevo jefe. Se trata de Sebastián Tula, quien reemplazará a Gabriel Giménez.

La entidad que tiene un fuerte arraigo en la comunidad villamercedina trata de salir de esta forma del fuerte cimbronazo que sufrió y que derivó en un escándalo tras la denuncia pública que hizo el bombero Hernán Palma, oriundo de Villa Mercedes.

El denunciante sacó a la luz presuntos hechos de acoso, maltrato, discriminación, abuso de poder y hostigamiento sexual dentro de la institución. Responsabilizó a un superior y a uno de sus compañeros.

Palma señaló que el hostigamiento y desprecio que recibió le generó ansiedad, depresión y estrés por lo que tuvo que renunciar el pasado 5 de agosto, tras un fuerte cruce con el entonces jefe del cuartel, quien —según afirma— habría minimizado sus denuncias.

La comisión directiva dijo que Giménez y el otro bombero fueron separados de la institución a la espera de lo que se resuelva en el ámbito judicial.