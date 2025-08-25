  • Nuestras redes
24°SAN LUIS - Lunes 25 de Agosto de 2025

24°SAN LUIS - Lunes 25 de Agosto de 2025

Escándalo en Villa Mercedes

Desplazaron al jefe del cuartel de bomberos de El Fortín

Gabriel Giménez fue denunciado por un bombero que tuvo que renunciar a su puesto. El nuevo jefe de la dependencia es Sebastián Tula.  

Por redacción
| Hace 7 horas

Como consecuencia de un vendaval que se desató por una denuncia de hostigamiento y de discriminación, el cuartel de Bomberos Voluntarios “El Fortín” de Villa Mercedes, por decisión de su comisión directiva, tiene nuevo jefe. Se trata de Sebastián Tula, quien reemplazará a Gabriel Giménez.

 

 

La entidad que tiene un fuerte arraigo en la comunidad villamercedina trata de salir de esta forma del fuerte cimbronazo que sufrió y que derivó en un escándalo tras la denuncia pública que hizo el bombero Hernán Palma, oriundo de Villa Mercedes.

 

 

El denunciante sacó a la luz presuntos hechos de acoso, maltrato, discriminación, abuso de poder y hostigamiento sexual dentro de la institución. Responsabilizó a un superior y a uno de sus compañeros.

 

 

Palma señaló que el hostigamiento y desprecio que recibió le generó ansiedad, depresión y estrés por lo que tuvo que renunciar el pasado 5 de agosto, tras un fuerte cruce con el entonces jefe del cuartel, quien —según afirma— habría minimizado sus denuncias.

 

 

La comisión directiva dijo que Giménez y el otro bombero fueron separados de la institución a la espera de lo que se resuelva en el ámbito judicial.

 

