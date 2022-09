Daiana Alaniz es parte de la historia grande del femenino

Daiana Alaniz vive un presente de novela. A los 32 años cumplió un sueño: jugar una finalísima en la Primera División de AFA. El título fue para Boca, pero la "Chiru", con la camiseta de la UAI Urquiza, se dio el gusto de pegar el gran salto y ser parte de un partido histórico para el fútbol femenino. Cuando empezó a jugar en el Barrio 331 de Justo Daract siempre soñó con jugar en las grandes ligas. Primero tuvo que pasar por varias estaciones para cumplir su objetivo, pero lo logró. En su ciudad natal, con el cariño de su gente y disfrutando de su lugar en el mundo, se hizo un tiempo para hablar con El Diario de la República.

—¿Qué significa para vos ser parte de esta final histórica?

—Es algo de lo que todavía no puedo caer. En la realidad creo que me voy a dar cuenta en unos días, cuando pase la tristeza del resultado, pero estoy feliz de poder vivir uno de los cambios que tanto buscamos y luchamos las jugadoras que ya tenemos años en este deporte.

—¿Qué recuerdos te pasaron por la cabeza?

—Se me pasaron miles de momentos, pero mayormente los de la niñez, cuando comencé a jugar al fútbol y soñaba con jugar en un estadio y que los relatores dijeran mi apellido.

—¿Qué faltó para ser campeonas?

—Nos faltó poco, sabíamos que era como el ajedrez, que un mal movimiento se pagaba en ambos equipos y así fue, hicimos un mal movimiento más que ellas. Fue muy parejo el partido y las ventajas fueron mínimas.

—¿Vas a seguir en la UAI?

—Tengo contrato hasta fin de año y todavía queda una competencia en que pensar, así que no pienso en más nada que mi presente, que por cierto es el mejor en mi carrera pese al resultado de una final, que no va a opacar el trabajo de casi un año que es impecable.

—¿Qué Daiana jugadora se fue a Buenos Aires y con qué Daiana nos encontramos ahora?

—Siento que la Daiana que vino antes era otra en comparación de ahora. Mayormente siempre me destaqué por ser muy veloz, gambeteadora u ofensiva, ahora intento sostenerlo pero siento que alcancé una madurez futbolística de entender el deporte, de poder jugar en cualquier posición y entender lo que me piden que haga, cosa que antes no pasaba siempre.

—¿Hay mucha diferencia con las categorías de ascenso?

—Si, con las otras categorías hay bastantes diferencias, no sé si con todos los equipos, pero sí las hay.

—¿En qué posición se ve la mejor versión tuya?

—Este año pasé por dos o tres posiciones y la verdad es que aprendí a ser más completa, y siempre que sea lo más cerca del arco rival me siento más cómoda, pero puedo jugar de volante también.

—¿Qué opinión te merece el San Luis FC?

—La verdad es que estoy orgullosa del equipo, un gran presente que no tenía dudas que iba a ser así. Estoy feliz por ellas y agradecida al Gobierno por darles la oportunidad de representarnos.

—¿Te gustaría jugar en San Luis?

—Sí, siempre que me tocó representar la provincia lo hice con amor y mucho orgullo. Y sí, San Luis siempre está en mi corazón y seguro que en algún momento jugaré con esa camiseta nuevamente.

—¿La Selección es un sueño?

—La Selección, por más que tenga 32 años, va a ser mi sueño siempre.

—El fútbol femenino creció mucho. ¿Qué falta todavía?

—Falta mucho, primero igualdad salarial para que esto pueda ser más profesional y eso viene de la mano de muchas cosas que luchamos para poder tenerlas, como usar estadios, tener las condiciones necesarias para competir.

—¿Te imaginaste cuando te iniciaste en esto que varias puntanas iban a jugar en AFA?

—Sí, siempre dije que solo era cuestión de cambiar la cabeza y soñar en grande, porque el talento en San Luis siempre existió.

—¿Qué jugadora de San Luis no deja de sorprenderte? ¿Y cuál es la de más futuro?

—Hay varias que fueron compañeras y amigas mías en San Luis, nombrar a una no me gustaría, pero siempre voy a querer en mi equipo a Amira Camargo, Janet Leyes, Marianella Suárez y Florencia Cordero, y la que más futuro tiene, si sigue laburando bien, para mí es Maria Miranda, una de las más jóvenes del equipo.

La “Chiru” es una luchadora y una soñadora. Nadie le regaló nada, pero ella nunca bajó los brazos. Intentó siempre. Cuando las cosas salían, trataba de mejorar. Cuando no salían, nunca se permitió abandonar; al contrario, redoblaba el esfuerzo e iba por más.

Abrazó este deporte de piba. Cuando la vida le dio la chance de jugar en el Barrio 331, parecía que tocaba el cielo con las manos. Después vino Aviador Origone, El Ave Fénix, Juventud. Llegó la primera oportunidad en Buenos Aires, ahí fue UBA el que le abrió las puertas. Más tarde llegó el ascenso con Comunicaciones. Después levantó la Copa Federal con UAI Urquiza. Y se dio el gusto de llegar a la final con las "Furgoneras" y jugar ante 20 mil personas.

Dicen que a los sueños para alcanzarlos hay que perseguirlos y la "Chiru" cuando pateó la primera pelota siempre quiso ser una jugadora profesional. Ese premio llegó, aunque ella no se conforma y va por más.

Redacción/MGE