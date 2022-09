"El mensaje de la Virgen es que el hombre se ha alejado de Dios"

La Virgen de la Cobrera está arraigada a la identidad puntana. Si bien no hay verdades establecidas desde el punto de vista eclesiástico, la fe de miles de personas es más grande que los procesos administrativos y convoca a multitudes. El exjefe de la Policía de la Provincia, Miguel Escudero, de 72 años, es el hombre al que se le atribuye el misterio de las apariciones espirituales (en sueños) de la Madre de Dios. Con sencillez, despojándose de créditos personales y en la intimidad de su casa de calle Caseros, compartió todos los detalles del suceso mariano en un diálogo con El Diario de la República.

“Con monseñor Gabriel Barba habíamos tenido algunas entrevistas, sobre todo por parte de la presidenta de la Asociación Virgen María de la Cobrera, Silvina Peirone. Yo me encontré con él en un lugar alejado de San Luis, en Balde de la Isla. Conversamos un poco, por entonces ya había visitado el predio donde está la imagen. Quedamos en reunirnos para tratar el tema en profundidad. Las comunicaciones continuaron hasta que el 19 de agosto nos convocó a una reunión: desde la asociación lo habíamos invitado a rezar el rosario para el 3 de septiembre al cumplirse 28 años de la aparición. Nos sorprendió gratamente porque no solo confirmó el rezo del rosario, sino que nos aseguró que al concluir iba a dar la misa. Para nosotros fue muy importante”, dijo Escudero.

Si bien habían recibido el seguimiento de distintos referentes, el gesto de Barba fue un símbolo muy fuerte de acompañamiento y escucha en medio del proceso de discernimiento: por primera vez se dio una misa en el predio y presidida por un obispo.

La historia

La familia Escudero siempre fue católica, pero nunca imaginó que en un seno profundamente humano, con virtudes y defectos, la Virgen se manifestaría.

De acuerdo a lo que recordó, todo surgió el 3 de septiembre de 1994, en su casa del barrio Policial Sur. En sus dichos hubo una voz cortada por la emoción y por la dificultad para resumir lo más fidedignamente posible las anécdotas espirituales de casi tres décadas. Según comentó, vio a la Virgen en una serie de sueños; el pedido de ella fue que mantuviera en secreto esas visiones. El mandato se cumplió por 15 años.

Con el tiempo, su esposa se enfermó gravemente; estuvo postrada 8 meses sin poder caminar. Ese hecho fue el punto de partida de las atribuciones milagrosas: se recuperó por completo. Escudero asegura que todo lo acontecido fue acompañado por la propia Virgen. Tras el milagro, la mujer vivió 8 años más, hasta que finalmente falleció. Ella también había sido privilegiada con las visiones.

“Mi esposa le consultó qué podíamos hacer en agradecimiento. Nos indicó que hiciéramos una imagen de 1,30”, precisó.

Entronización

Escudero comentó que su esposa le pidió en un mes de enero (no puede precisar con exactitud la fecha) que la llevara al río de Cañada Honda, cerca de Paso del Rey. Él le había comentado en reiteradas oportunidades sobre esa zona, que conocía en detalle por su labor policial.

En el camino, asistieron a una señora que iba con sus tres hijos y un perro. La acercaron por unos 2 kilómetros aproximadamente, hasta el sector donde actualmente se encuentra la imagen. En una suerte de agradecimiento, la mujer les pidió que la visitaran si volvían por el lugar.

A los 20 días regresaron y desde entonces recorrieron el sector en 3 o 4 oportunidades más. En ese interín, la Virgen les pidió que la llevaran al campo de sus amigos. “Si mi esposa no me hubiera pedido que la lleve a conocer el río, no nos encontrábamos con la señora. Son los misterios en los que se mueven las circunstancias. Seguro se dio así para que la mayor cantidad de gente pudiera estar en ese espacio, en la naturaleza. No es sencillo de explicar, uno tiene que obedecer”, señaló.

Remarcó que la propia Virgen dio indicaciones de cómo debía ser su nombre. Se denomina Cobrera porque así se conoce a esa región. La imagen fue hecha por el escultor Walter Lucero y está compuesta por mezclas de resinas que resisten el frío y el calor excesivos. El primer refugio fue sencillo, de piedra. Con el tiempo el techo se arqueó y lo cambiaron por uno de chapa. La imagen resistió vientos, sol, nieve, todas las inclemencias del tiempo.

Ahora está protegida en una moderna edificación que dispuso el gobierno provincial. Se trata de una construcción principal con forma de cruz, revestida en piedra, con ventanales y 12 columnas que representan a los 12 apóstoles (además de un espacio con sanitarios). Los trabajos comenzaron en 2019 y no tuvieron una inauguración oficial; quedó en medio de la pandemia. De alguna forma, el encuentro de ayer significó una especie de apertura masiva.

Mensaje y misterio

Escudero comentó que aún tiene contacto, pero de manera muy esporádica. Afirma que la Virgen ya se ha expresado en todo sentido. Destacó la importancia del suceso que nació en su casa y que por obra divina se masificó: hay devotos de distintas provincias del país.

“María es una mujer sencilla. Como ella dice: ‘soy una mujer simple, obrera, que obedece a los mandatos de su padre, que es Dios, y en ayuda permanente hacia su hijo’. Es una señora, no hay muchas palabras para explicarlo porque es amorosa y se brinda en todo sentido. Extiende su mano para quien quiera tomarse de ella, está dispuesta a ayudar al que pide. Es una cuestión de fe. Quien se acerca con amor, humildad, fe logra muchas cosas”, expuso.

“El mensaje que más marca es que el hombre se ha alejado mucho de Dios. Pretende gobernarse por sí solo y eso no es posible. Sin la ayuda del Padre Creador, como ella lo llama, es muy difícil crecer. Si bien en lo material se pueden obtener logros, en la otra mitad de la vida del ser humano que es lo espiritual, sin acercarse a Dios en primer lugar, las cosas se hacen muy difíciles. Es un aliento permanente, un llamado a la conversión”, concluyó.

