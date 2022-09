Los puntanos optan por el intercambio de figus del Mundial para ahorrar

Alejo Blanco está de los dos lados del mostrador en el mercado de las figuritas del Mundial. Administra un kiosco ubicado en calle Colón, que vende los cromos de los futbolistas. Por otra parte, también emprendió la tarea de completar el álbum. De la afición compartida con colegas de otros negocios céntricos, se le ocurrió iniciar reuniones todos los sábados por la tarde en su local, o en su defecto en el Paseo del Padre, para intercambiar los adhesivos. No solo se trata de facilitar el llenado del álbum. Económicamente les significa a los coleccionistas un importante ahorro económico.

“Son 370 figuritas que hay que poner, 74 paquetes que equivalen a unos 11 mil pesos. Pero entre que tocan repetidas hay un gasto estimativo de 25 mil pesos. Si vos las cambiás, podés llegar a gastar solo 15 mil”, detalló el comerciante ayer durante un encuentro para el intercambio.

“Normalmente tocan muchas repetidas, es más fácil cambiarlas con alguien. Es un beneficio recíproco, a diferencia de seguir comprando más y más y que se nos junten figuritas reiteradas”, remarcó y aseguró que la tarde fue bastante provechosa.

Con una lista de papel, escrita con lápiz, Matías Pérez intercambió figuritas con Juan Bautista. Tachar los stickers faltantes se volvió un tanto más trabajoso este Mundial y es que a la numeración única en que solía organizarse el álbum se lo cambió por una numeración diferenciada por selección nacional. El diseño no ayuda: todas las figuritas tienen el mismo fondo anaranjado y cuentan con pequeñas banderas para identificar a jugadores, que fuera de los populares atletas como Neymar o Mbappé suelen ser desconocidos para el público argentino.

“Me está costando Brasil, Arabia Saudita fue fácil y de Polonia no me sale nada. Quiero llenar Argentina y Ecuador. Me salió dos veces repetida Danilo de Brasil, él sale mucho, y el que quiero conseguir es a Messi”, apuntó Matías.

El deseo de conseguir la imagen del futbolista argentino y el resto del combinado nacional era compartido por Juan Bautista. “Cambié muchas, traje 27 repetidas y pude cambiar 8. En el kiosco de la escuela venden figuritas y a veces en el aula cambiamos”, describió el niño, quien remarcó que solo intercambian pero no realizan juegos para obtener los cromos, ya que los consideran muy valiosos.

“El efecto pospandemia tiene que ver con esto, tuvimos un álbum que no tuvo mucho hype, de la Copa América 2021 (NdR: no llamó la atención). En este Mundial hay más manejo de redes sociales y también está la idea de que es el último de Messi y de grandes íconos del fútbol; eso ayuda mucho”, dijo Blanco en su rol de kiosquero.

Marcó que hay un trato desigual de la empresa que comercializa las figuritas con grandes cadenas de supermercados y estaciones de servicio. Y es que los kioscos y las revisterías ofrecen los autoadhesivos todo el año y cuando llega el Mundial, la compañía destina más stock a las cadenas. “Ahora nos dicen ‘vamos a repartir una X cantidad de paquetes’ y uno ve que a las grandes empresas les están dando al por mayor. Esto es para el trabajo de los kioscos, del revistero”, criticó.

Hay también algunos cromos que aún no se pueden conseguir: 8 imágenes que se distribuyen a través de las etiquetas de una reconocida marca de gaseosas y que, aseguraron, aún no llegan a la provincia.