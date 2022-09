Destino San Javier: un poco amantes

A juzgar por lo que se vio (pero más por lo que se escuchó) el domingo a la noche en la sala "Hugo del Carril", si Destino San Javier tuviera que elegir entre lo melódico y lo folclórico —las dos características primordiales de su propuesta—, elegiría lo segundo. O al menos esa fue la apuesta mayoritaria para encantar a los 500 puntanos y sobre todo puntanas que agotaron las localidades.

La elección del repertorio hizo que el grupo recorriera clásicos del folclore nacional, entre los que estuvo "Calle angosta", vivazmente coreado por la gente. También, el trío cantó "La oma", "A Monteros", "Entre a mi pago sin golpear", "El puente carretero", "Luna cautiva" y "La diablera", entre otros.

Buena parte de la gente que los fue a ver a la sala provincial lo hizo molizada por las añoranzas que le genera la música de El trío San Javier, progenitores de los integrantes de Destino San Javier. Sin embargo, la sangre joven de la nueva generación busca despegarse de aquellas canciones cándidas y bien trabajadas vocalmente.

De hecho, en la noche puntana hubo muy pocos temas del grupo ascendente. Aunque uno de los momentos emotivos se vivió con "15 primaveras", el clásico del antiguo trío para el que hicieron subir a tres mujeres, notablemente emocionadas. Una de ellas se pasó la noche exhibiendo desde la tribuna un cartel que decía: "Si me desmayo no me saquen". Estuvo cerca.

11 canciones tiene "Amanece", el último disco del grupo. En el recital tocaron cinco temas de ese álbum.

En ese ida y vuelta, los carteles de las fanáticas juegan un papel importante en los recitales del trío, aunque en la sala puntana no hubo tantos. Además del de la señora casi desmayada, hubo uno que parecía escrito de apuro que decía: "Chicos, vine con mi marido, pero me voy con ustedes".

La lectura de la pancarta sirvió de inicio a una reflexión que hicieron los integrantes del trío, sobre la presencia masculina en el recital.

La interacción con el público es una de las claves del grupo. Además de los largos diálogos con la gente en donde los piropos cruzados fueron cortados elegantemente a medida que subían de tono, los tres integrantes se hicieron tiempo en medio de las canciones para hacer caritas a las chicas, formar corazones con sus dedos índice y pulgar, tirar besos y entregar sus manos al público.

Pese a tanto gestos de cariño, la opción romántica en sus canciones quedó —como ya fue dicho— un tanto relegada por los ritmos folclóricos. Las canciones que se destacaron entre las melódicas fueron también clásicos de todos los tiempos como "Lo mejor de tu vida", que popularizó Julio Iglesias, y "Hoy", de Gloria Stefan, aunque en una versión que remitió a la de Nahuel Pennisi.

Acompañados por una muy sólida banda que no tuvo problemas de pasear también por paisajes de cuarteto, cumbia, balada y bachata, el grupo le dio espacio a los músicos y a los dos bailarines que entraron cada tanto al escenario para adornar aún más la puesta visual. Sobre el final, se sumaron algunos integrantes de la Compañía Puntana de Danzas que convirtieron el recital en algo parecido a una peña.

Luego de casi dos horas en donde los temas ajenos dominaron la lista, el grupo emprendió la despedida con sus propias creaciones, entre los que se destacaron "Bailando contigo", el tema que hicieron con Ángela Leiva; "Amor fugaz", que les valió hace poco el premio Gardel a la Mejor canción folclórica; y "Justo ahora", posiblemente su mayor éxito hasta el momento.

Una de las cosas que no cambiaron respecto a los shows que daba el Trío San Javier fueron los suspiros cada vez que Franco Favini, hijo de Pedro, el encargado de los graves en grupo coral, hacía sus intervenciones. Esa situación fue una de las pocas cosas que la banda busca mantener de sus antecesores. No vendría mal que mantengan encendido el recuerdo también con las canciones.

Redacción/MGE