Los pañales aumentan hasta un 20 por ciento cada 15 días

Para muchas personas, los pañales conforman uno de los productos que no pueden faltar en el hogar. Al igual que otros artículos, no escapan de los movimientos inflacionarios. Para conocer el panorama de precios a nivel local, El Diario de la República realizó un sondeo. Si bien cada comercio tiene diferentes escenarios, se comprobó que los precios suben hasta un 20% cada 15 días.

En las pañaleras, que son las encargadas de vender pura y exclusivamente accesorios para bebés, el panorama es complejo. Gabriel Martos, propietario de un local ubicado en calle Justo Daract, graficó que uno de los proveedores a los que le compra mercadería le envía la lista de los precios actualizada cada 24 horas: “Desde que asumió el ministro de Economía se generó una incertidumbre de los precios. Este preventista comenzó a mandarme la lista diariamente. Los valores son muy relativos porque dependen de la marca. Los

Huggies y Babysec tienen un incremento normal de más o menos el 10%. Los que aumentaron una barbaridad fueron los Pampers, que hace dos semanas atrás los compré casi un 20% más que la vez anterior”, dijo.

Martos comenzó con la venta hace un año y diferenció los precios desde ese momento a la actualidad; cree que durante el 2022 crecieron más de un 300%.

“Cuando abrí, el paquete de ahorro de la marca Babysec, que es la más barata, costaba $500 y hoy se fue a $2.300. Como mi local es chico, tengo que reponer una o dos veces al mes y ya ni me gasto en actualizar los precios, directamente compro sin mirar porque si tengo que vender al monto real no tendría sentido, tengo que aguantar la pérdida porque no me queda otra”, lamentó.

Las farmacias no tienen relación directa con estos artículos, pero la mayoría tiene productos en stock. Daniel Maldonado, propietario de un local ubicado en Chacabuco entre Illia y Junín, aseguró que hay faltante de marcas y subrayó que registra incrementos de un 20% cada dos meses.

“Un paquete de 17 unidades marca Pampers para recién nacido cuesta $1.760; realmente no alcanza ni para una semana, hay otras marcas que son más económicas. La gente acá sabe comprar, pero para salir de apuro, entonces para ayudarlos les vendemos por unidad”, explicó.

Lo mismo opinó Guadalupe Ibarra, encargada y farmacéutica de un local emplazado en calle Mitre esquina Illia. “Estos aumentos son de todos los días, por eso no puedo estimar un porcentaje. Lo cierto es que se nota, y por lo que dice la gente, que están muy caros. Acá no vendemos por unidad, pero sí bolsones de 36 y 50 que rondan entre $2.000 y $3.500”, mencionó.

Carmen es revendedora de una pañalera de la provincia de Mendoza. Tiene su local en calle Rawson. Explicó que cada vez que viaja a la provincia vecina a buscar el producto se encuentra con una referencia distinta. “A veces voy y son $100 o $200 más, el asunto es que seguro cada tres semanas aumentan entre el 10 o 20% en alguna marca”, aseguró.

Al no comprar en cantidad, Carmen tiene que reponer el local cada semana y muchas veces se lleva sorpresas. “La semana pasada me pasó que yo llevaba un listado y cuando llegué habían aumentado una marca de pañales. A los días fui otra vez y tenían el mismo precio. Entonces a veces mantienen los valores”, comentó. El pack más grande que vende es de 50 pañales Babysec y ronda los $2.100.

Sebastián Torres, vecino de la ciudad, dejó de comprar pañales hace casi un año. Comentó que sufrió en carne propia la situación inflacionaria. “Iba al supermercado y me encontraba con un precio distinto cada mes. Compraba Pampers Premium Care, en ese tiempo estaban a un precio determinado. Recuerdo que fui en otra oportunidad y ya habían aumentado. A eso hay que sumar la leche y otros elementos que utiliza cualquier bebé”, opinó.

Por otro lado, Karen Lucero, contó que tiene un hijo de 2 años y compra pañales cada 15 días; para tratar de abaratar el costo busca promociones. “Aumentan diariamente. Yo saco el precio por unidad, aunque los compro en un supermercado. El mes pasado, los pagaba $38 cada uno y hace una semana, los mismos que estaban en oferta, me salieron $52. Trato de ir adonde sea más barato o busco ofertas porque necesito los packs de 50 que me duran una semana”, detalló.

Lucero estima que invierte más de $10.000 en pañales mensualmente.

La misma situación vive María Quiroga, quien trata de comprar pañales cada 15 días y está pendiente de las promociones. Para saber lo que gasta cada mes en su hija, lleva las cuentas como un reloj. “En mi caso, mi nena usa los pañales Pampers Confortsec y cada vez que voy a comprarlos me encuentro con aumentos entre $500 o $600, que implica un 20% o un 30% más. Compro los bolsones de 78 o 54 pañales”, mencionó.

Y es que como explicaron en las pañaleras, la marca Pampers es la que más aumentos tiene. Por eso, los supermercados apelan a ofertas con descuentos en la segunda unidad de entre el 35% o 50%. Los distribuidores mayoristas también hacen una diferencia en los precios.

El Diario recorrió la góndola de un reconocido supermercado y corroboró algunos valores. Un paquete de 26 unidades talle M de la marca Pampers Premium Care, cuesta $2.045; la misma marca pero en tamaño P y de 36 unidades ronda los $2.405. Luego hay más económicos y por menos unidades, por ejemplo uno XXG de 16 pañales va entre los $1.900 y $2.100, siempre de acuerdo a la marca y al tamaño.

También hay paquetes de unidades por 8, 10 y 12 que rondan entre los $600 y $700. La marca Huggies, sobre todo los bolsones de 50 y 68 unidades, oscila entre los $2.300 hasta los $2.700, por supuesto que hay packs de menos cantidad que salen más de $1.900. También hay paquetes de pañales que son aptos para el agua, que cuestan $1.639 las 10 unidades. La marca Babysec, que es una de las más económicas, cuesta entre $423 y $1.850.