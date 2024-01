En un mes: los precios de los pañales subieron hasta el 90%

En un panorama económico donde la incertidumbre y la inflación reinan, los productos básicos que utilizan las familias sufren aumentos constantes. Esta vez, tienen un nuevo desafío y es el precio de los pañales, un elemento esencial para el crecimiento de los hijos o situaciones particulares de adultos.

El Diario de la República concretó un sondeo para indagar qué sucede con los precios, stock y marcas. En el recorrido se pudo advertir que las actualizaciones en un mes fueron de hasta el 90%. El impacto en las billeteras se siente por igual en supermercados, farmacias y pañaleras.

Para graficar, si un paquete de 40 unidades marca Huggies Supreme Care costaba más de $9.000 hace 30 días, ahora en las góndolas superan los $19.000.

Otro de los datos para resaltar es que en los supermercados hay muy poca variedad de marcas y algunos compradores advirtieron que hace tiempo les cuesta conseguir el talle XXG. Según el propietario de una farmacia ubicada en la calle Pringles, Luis Cioffi, el motivo es que hay fábricas que tienen pocos insumos. “No tenemos mucha cantidad, pero hay stock para el movimiento nuestro. Hay algunas marcas que tienen faltas hace tiempo y ese es el problema que tienen algunas droguerías”, aseguró.

En las pañaleras, por lo general, los precios son un poco más económicos, pero ya casi no marcan la diferencia como antes. Según los montos que maneja un local del microcentro, los porcentajes de actualización son aproximadamente del 53% para los productos de Huggies, 36% para Pampers, hasta el 90% para Duffy, 86% para Babysec y más del 80% para Estrella. Un dato a destacar es que algunas de estas firmas efectuaron aumentos de casi el mismo valor en el mes de noviembre, por lo que el pico de precios fue significativo.

Para contextualizar, un paquete marca Duffy XG x 28, el mes pasado costaba $4.400; actualmente se consigue en $8.400. Por otro lado, un paquete Babysec pack ahorro XXG x 50 rondaba los $9.100 y ahora fija los $16.950. En esa línea, la marca Huggies Supreme Care x 68 talle M valía $14.100 y ahora está por encima de los $21.500.

Ante la preocupación del brutal escenario que arroja este producto, que es fundamental, Karen Lucero, una vecina de la ciudad, aseguró que según su cálculo deberá gastar aproximadamente $50.000 en pañales durante este mes. Su hijo tiene tres años y utiliza unos 4 pañales diarios. “Primero, se me hace difícil encontrar el talle XXG; antes iba a los supermercados y podía comprar las promociones que largaban durante el mes, pero ahora no puedo. Trato de comprar en pañaleras, pero todos los meses aumentan y los precios se fueron por las nubes”, aseguró.

Según la pañalera consultada, los talles que más se venden en la actualidad son desde el M hasta el XXG. Esas medidas se utilizan desde los seis meses y hasta los más de los 26 meses de edad, según la contextura.

A este caos de precios se suman más personas que enfrentan día a día el desafío de ahorrar pañales. Ludmila Ontiveros tiene un hijo de dos años que aún utiliza este producto y en días será mamá de otro bebé. Describió que para ahorrar, concurría cada 15 días a un mayorista para conseguir los packs grandes a un precio bastante menor a los supermercados. “Antes compraba por bulto, hace poco más de un mes y medio compre un pack XXG Pampers violeta que salía $16.000 y se fue a $31.500. Ahora no voy a comprar, porque me parecen una locura los pañales, trato de comprar bolsas chiquitas. Antes había comparación, ahora ya no existen los pañales baratos”, apuntó.

Para adultos: 80% más caros

Según señaló Cioffi, la mayoría de los pañales tuvieron un incremento de más del 80%. Con respecto al talle de los adultos, advirtió que hay faltantes para los beneficiarios de la obra social de PAMI.

En una cadena de farmacias nacional, los valores de estos productos van desde los $8.000 hasta casi los $30.000. Mientras que en un hiper del microcentro, las marcas varían de acuerdo a los talles y se pueden encontrar desde $5.000 hasta más de $11.000.