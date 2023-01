Al menos nueve municipios ya adhirieron a las elecciones

Al menos nueve municipios de la provincia firmaron los decretos para adherir a la fecha de elecciones convocadas por el Ejecutivo provincial para el próximo 11 de junio. Ellas son San Luis, Juana Koslay, Justo Daract, El Volcán, La Toma, Concarán, Tilisarao, Naschel y Luján. “Villa Mercedes está trabajando en un decreto de adhesión”, apuntó el jefe de Programa Asesoría Legal General del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, Iván Cali.

Si bien existe la posibilidad de que los municipios llamen a elecciones en una fecha distinta, es probable que la mayoría se pliegue a la fecha marcada por la Provincia. Para esto, Cali explicó los pormenores de las normas electorales que rigen la provincia.

En principio recordó que hay tres tipos de municipios en la provincia. Los comisionados, de menor población, cuya convocatoria a elecciones es determinada por el Ejecutivo puntano, los que cuentan con concejo deliberante y los que, además del órgano legislativo, poseen carta orgánica.

Ahora bien, en los dos últimos casos, en el decreto de convocatoria a elecciones el Ejecutivo los invita a llamar a elecciones en la misma fecha. Esta invitación se da, ya que es facultad de cada municipio convocar a los comicios para sus autoridades, como parte de las atribuciones con las que cuenta de acuerdo a la Constitución provincial.

Entonces, un municipio puede elegir otra fecha. Sin embargo el artículo 10 de la Ley Nº XI-0345-2004, marca que las elecciones de las autoridades municipales, salvo casos “de fuerza mayor debidamente comprobados”, se realizarán en el mismo acto que las elecciones para diputados provinciales.

“El Ejecutivo decidió que las legislativas vayan en el mismo acto que las elecciones para gobernador provincial y por ende, por la aplicación del artículo 10, los municipios que tienen que convocar, lo tienen que hacer en la misma fecha”, remarcó.

Hasta ahora no existe ningún acto administrativo formal de ningún municipio de la provincia para establecer otra fecha para la elección de sus autoridades. “La única salvedad que existe es que comprueben fuerza mayor para no ir en la misma fecha. Pero eso es un condicionamiento objetivo, que no está atado a una decisión de tipo político. Se tiene que comprobar algo grave, una situación atendible, que te imposibilita ir fácticamente ese día, no por una decisión de que no te gusta tal sistema o fecha”, argumentó el funcionario. Dicha situación atendible debe ser expuesta ante la Justicia Electoral Provincial.

Redacción/ALG