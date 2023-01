Mariela Cross será la candidata a gobernadora del Movimiento Evita

Mariela Cross, una joven de 38 años, será la candidata a gobernadora del Movimiento Evita en un sublema del Partido Justicialista. Dentro de su propuesta, destacó la bandera de la justicia y la economía social y solidaria.

Cross nació en Buenos Aires, pero con la crisis de 2001, decidió mudarse a la provincia junto a su familia; primero se instalaron en Carpintería y con el tiempo se establecieron en la capital puntana. Estudió la Tecnicatura en Gestión Hotelera, en Villa de Merlo.

“Soy mamá de dos niños pequeños que están en la primaria. Estoy casada hace muchos años con mi pareja y compañero, Braulio. Hace más de 10 años que vivimos en San Luis capital”, contó.

Actualmente, estudia la Licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y realiza la tesis para acceder al título de licenciada en Mediación y Resolución de Conflictos de la Universidad de La Punta (ULP).

“Empecé a militar en el Movimiento Evita en 2017 y cada vez me involucré un poco más en lo que son las políticas que lleva adelante el movimiento; me enamoré del proyecto y de la construcción. Cada vez estoy más involucrada y entiendo que si uno pretende cambiar la realidad o modificarla, hay que comprometerse y estar ahí”, dijo.

Hija de una madre docente y un padre comerciante, se encandiló con la visión que proponía Evita: una realidad más justa para todas y todo s. “El acercamiento a la militancia fue a través de mi familia, de mi papá que estaba en el movimiento. Me empecé a juntar con los compañeros, a ver cómo era lo que hacían, cuáles eran las propuestas. Era algo nuevo en mi vida porque primero estudié y después, por muchos años, me dediqué a la gastronomía. Me parecía que estaba bueno involucrarse desde el lado de las políticas de la economía popular, la agricultura familiar y otras más”, indicó Cross.

“Lo que más me llamó la atención fue conocer la realidad que se vive en los barrios y entender que hay otros modelos posibles de producción que no son a los que yo venía acostumbrada. La verdad que está muy bueno, si uno se puede involucrar se puede hacer una diferencia sustancial en la vida de los compañeros, de las compañeras y también de los emprendedores”, explicó.

Su propuesta política es continuar con el modelo de gestión del Gobierno actual, con una mirada más social y feminista, subrayó. “Como mujeres tenemos unas políticas propositivas y la idea es enfocarlo desde ahí, queremos una reforma judicial feminista y transfemista. Lo mío no es una postulación, sino una proposición de mis compañeros y compañeras, y eso para mí tiene un valor muy grande. Es la primera vez que soy candidata a algo, nunca lo fui antes”, destacó.

“Las mujeres estamos sumamente capacitadas para disputar y ocupar espacios de poder y transformar desde nuestra mirada. Trabajamos en una propuesta más concreta que la vamos a tener más elaborada una vez que se defina el lema y los sublemas, pero nosotros ya venimos con el desarrollo de iniciativas y militamos lo que es la economía popular, la agricultura familiar, tenemos muchas políticas en relación a lo que es la educación, el deporte social, la salud mental, entre otros. Tenemos trabajos sobre eso y en ello vamos a profundizar”, añadió.

Con relación al partido, Cross apuntó: “De base tenemos en común la justicia social y el peronismo y ahí nos vamos a plantar. En esa base que nos aúna. Creemos que vamos por un muy buen camino, la política de San Luis es innovadora en un montón de cuestiones y siempre iremos por una ampliación de derechos, por una mejor calidad de vida, por una inclusión. También hay cuestiones que no podemos descuidar como las políticas relacionadas con el medio ambiente”.

