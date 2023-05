"La Patria dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas"

"San Luis recuerda a Evita y asume el compromiso de no dejar de militar un solo día para evitar que la provincia caiga en el atraso y la postergación neoliberal", destacó Cros. Foto: El Diario

Así se expresó Eva duarte, o Eva Perón, o la Perona, como le decía la oligarquía portuaria y extranjerizante, ella era formada y comprendía la política imperialista. Y lo decía porque sabía que su pueblo era su territorio. Así de simple, ella conocía la política argentina.

Obviamente tenía razón y lo expresó en su libro postumo, la obra máxima de sus ideas y visión patriótica que formalizo en su legado, se llama “Mi mensaje”, libro de culto que debería enseñarse en las escuelas, como mínimo.

Nosotros le decíamos “Evita”, y le seguimos diciendo así como homenaje a su memoria transformadora, a su visión política revolucionaria, porque ella no aceptaba la pobreza ni la incapacidad del Estado para resolver los problemas que genera la inequidad y la injusta distribución de la riqueza. Al contrario, ella se incendiaba de amor militante y creaba la “Fundación Eva Perón” para mitigar los dolores de tantas décadas de atropellos y miseria oligárquica contra nuestro pueblo.

Ella creía en la fuerza del trabajo y la producción. Entrego máquinas de coser, herramientas, colchones, alimentos, techos y viviendas, organizo el partido peronista femenino y consiguió que nuestras mujeres votaran en 1947 por primera vez.

Organizó el bloque de legisladores del Movimiento Obrero del Congreso Nacional y formuló para siempre que “solo la política de la justicia social, serviría para la felicidad de nuestro pueblo”.

Evita construyó la idea de la niñez feliz, de la mujer empoderada, de la cultura del trabajo y la valoración de los ideales. Ella fue la guía abanderada de los humildes que el General Perón precisaba y así conducía los destinos de la patria hacia la grandeza de la Nación en la región.

Hoy la homenajeamos como cada 7 de Mayo y cada 26 de julio a Evita en esta esquina histórica de San Luis y en frente a este busto que fuera arrancado, golpeado y arrastrado por los enemigos del pueblo en 1955; después de los bombardeos a plaza de Mayo.

Hoy, orgullosamente nos reunimos auto convocados como “Peronistas de San Luis” para recordar siempre que la patria se construye con lealtad al pueblo y a los trabajadores de la nación. Hoy rendimos un sentido homenaje en San Luis, donde el peronismo puntano transformó la vida de la provincia haciendo lo que Evita creía.

En la actual coyuntura, donde el modelo político debe tener continuidad dentro de sus límites ideológicos, nada tenemos que ver con la llegada de ideas foráneas de “libertad de mercado”.

En una etapa donde el fracaso del mismo se expresa en la destrucción mundial del medio ambiente, la exclusión de millones de personas expulsadas de las cadenas de producción, en la concentración pavorosa de la riqueza en pocas manos, o en la especulación financiera; que Evita rechazaba profundamente.

San Luis recuerda a Evita y asume el compromiso de no dejar de militar un solo día para evitar que la provincia caiga en el atraso y la postergación neoliberal que pretenden los foráneos mal agradecidos que traicionan a la provincia.

En los próximos días tenemos una cita con la historia, en unidad, en total responsabilidad y en comunión con nuestras barriadas, debemos triunfar en la batalla electoral del 11 de junio.

No es lo mismo A que B, no es lo mismo uno u otro, no compañeros y compañeras. Es imprescindible ganar esta elección para que la transición, ante este fin de ciclo, sea en paz, en armonía y continuidad para que el poder popular, quede en manos de un compañero o una compañera.

Debemos hacer un esfuerzo supremo y construir el triunfo en junio, dejando de lado las pequeñas diferencias que seguramente tenemos. Debemos homenajear a Evita y a los miles de peronistas de la provincia que ya no están con nosotros y nosotras regalándonos un triunfo que desplace a los cachivaches que el puerto alimenta día a día con los dineros extranjeros , traicionando a los nuestros.

Este 11 de Junio con las cenizas de los traidores construiremos el San Luis de los humildes.

Mariela Cros