Meritocracia humorística

Carismático y multifacético, Ariel Tarico es reconocido por sus diversas imitaciones. Nacido en Santa Fe en una familia de un gusto particular por el humor, el hombre de 38 años comenzó a hacer imitaciones en el living de su casa. Sus primeros personajes fueron Nito Artaza, Juan Carlos Calabró y Minguito, a quienes estudiaba casi a la perfección para lograr la mejor interpretación. Luego llegaron los talleres de teatro que realizaba en las escuelas a las que asistía, la "Beleno" y la "Dante Alighieri", y con ellos las interminables risas de sus compañeros que disfrutaban de las actuaciones de Ariel en los campamentos de verano.

Como un artista completo, el actor, locutor, caricaturista, humorista e imitador logró trascender las fronteras de la comedia en su país y llegó a Buenos Aires para explotar todo su potencial.

—¿Cómo entrás en la actuación y la comedia?

—Fue un poco jugando y sobre todo gracias a mi viejo que le gustaba mucho la locución y era fanático de los humoristas y de los imitadores. Así empiezo a desarrollar la imitación en los talleres de teatro de la escuela, tanto en la primaria como en la secundaria, también en los campamentos de verano junto a mis compañeros, ahí comencé a hacer mis primeros personajes y tuve un acercamiento más que nada hacia el humor que tiene que ver con lo que hago en la actualidad. A partir de 1999 ingresé a la radio donde lo comencé a profesionalizar.

—¿Qué fue lo primero que recordás del momento en que decidiste que esta era tu pasión?

—Fue más en la secundaria, porque ahí yo golpeaba las puertas, salía con carpetas con dibujos y las ofrecía en los diarios locales. Después, me presentaba en las radios y me grababan a veces, pero no me daban pelota porque era muy chico, entonces me propuse un desafío: llamé a una radio haciéndome pasar por un periodista de Santa Fe que se llama Rogelio Alaniz y como se creyeron esa joda me invitaron a que fuera al programa que se emitía los sábados. Yo salía por teléfono desde la radio, desde la misma producción y entonces, a partir de eso se empezó a convertir en un trabajo, porque tenía que estar informado, saber de qué iban a hablar los periodistas para entrar con los personajes y que no queden fuera de contexto. Así que a partir de la adolescencia se me empezó a generar la pasión por la radio, a hacer zapping y escuchar otros programas. Recuerdo que me voló la cabeza cuando escuché por primera vez el programa de Santo Biasatti, después venía "Rapidísimo" en radio Rivadavia y sobre todo me gustaba mucho la interacción con los humoristas que eran Jorge Marchetti, Eduardo Maicas, el Trío Laurel y Carlitos Russo haciendo imitaciones, entonces empecé a escuchar programas de Buenos Aires, a perfeccionarme y ampliar mi galería de personajes.

—¿Cuál fue tu primer trabajo en este rubro? ¿Recordás cómo entraste?

—El primer trabajo fue en LT10 Radio Universidad Nacional del Litoral, a fines de 1990 principio de 2000 cuando la radio estaba cambiando a nivel tecnológico y cuando ya estaba el fenómeno de Radio 10 en Buenos Aires, estaba Cadena 3 muy fuerte y se empezaba a imponer una radio más dinámica, de contenidos periodísticos con toques de humor, entonces en los programas de LT10 se empezaban a incorporar el tema de las imitaciones y el primer trabajo fue ese, al que entré a través de una broma.

—¿Tenés un personaje que interpretés que sea tu favorito?

—Siempre es el último que hago y hoy me divierte mucho hacer a Carlos Pagni y a Cristian Ritondo.

—¿Cómo iniciás con las personificaciones y a presentarte en tv?

—En la tele empecé primero saliendo en off en 2005 en un programa que conducían Horacio Cabak y Beto Casella con la producción de Gerardo Rozín, él fue el que me dio el primer laburo en televisión en Buenos Aires. Me escuchaba en la radio, yo en ese momento estaba en Mitre, me invitaron al programa y cuando terminó la nota me dijo: ‘Quiero que estés acá, haciendo los personajes como si fueras un locutor en off y cada tanto te mostramos’. Ahí ingresé haciendo a Piñón Fijo, Flor de la V y al padre Farinello, que eran algunas de las imitaciones que hacía.

—¿Por qué elegís hacer mayormente parodias de políticos?

—Porque me divierten mucho los políticos, me parecen que son personas que se merecen todas las burlas posibles.

—¿Cómo se lo toman ellos? ¿Has mantenido conversaciones con algunos?

—En general son muy cholulos y todos esperan que les haga la imitación. Por ejemplo, este año me llamó Lilita Carrió para felicitarme por una personificación que le hice, pero no tengo conversaciones con ellos y tampoco me interesa tener contacto, porque te contaminás.

—¿Hay algún personaje que hayas dejado de hacer por algo en particular? ¿Quién y por qué?

—Con el tema de hacerlo o no tiene que ver con la actualidad. A veces hay personajes que pasan de moda o se guardan, entonces ahí yo los meto en un archivo y después pueden resurgir, incluso cuando me piden hacer un Ricardo Fort o un Alfonsín los hago.

—¿Te queda alguno que quieras personificar pero aún no lo hagas? ¿Quién?

—Sí, pero tienen que ver más que nada con personajes históricos. Me gustaría hacer obras de teatro sobre algunos personajes históricos y hacer una parodia, pero me quedan muchas cosas pendientes todavía. En la película 1985 hice la voz de Alfonsín, me gustaría hacer personajes de la política, pero con un componente dramático.