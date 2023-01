Hacha de Papel gira por la provincia

Una semanita en San Luis para mostrar sus canciones, hacerse conocidos por un público nuevo y reafirmar los lazos con los seguidores conseguidos en visitas anteriores parece ser la intención de Hacha de Papel, el cuarteto de Buenos Aires que gira por la provincia.

Seguros en temas que se mueven entre la rumba, el rock y las letras con influencias sabinescas, el grupo invita a una amable recepción que se acrecienta ante la simpatía de sus integrantes. Los músicos reparten stickers en sus presentaciones, saludan a la gente con una sonrisa y se muestran dispuestos a las charlas posrrecital.

En la primera de sus presentaciones en San Luis, en El Bar de la Esquina, el cuarteto recorrió sus tres discos, aunque la mayor presencia estuvo centrada en "Manual de escape", su lanzamiento más reciente.

Entre canciones dedicadas a mujeres en diminutivo ("Teresita", "Carmencita"), historias de barrio narradas con precisión y lindas metáforas ("A la ensalada la pedimos de postre", "Mentime después de pagar la cuenta"), la banda coló en su primera presentación dos covers que desnudan sus influencias: "Imágenes paganas", de Virus, e "Y qué más...?", de Los Piojos.

Detrás de sus dotes musicales, Hacha de Papel tiene otro elemento que podría allanarles el camino hacia la trascendencia: la indomable decisión de vivir de la música. El hecho de subirse a un auto y viajar miles de kilómetros, armar sus propios escenarios (desarmarlos) y aceptar tocar a la gorra tiene un costado romántico, pero también una firmeza en las determinaciones que —junto a los delicados clips que filmaron y al cuidado de una imagen constante— crean una base sobre la que construir una trayectoria.

La gira de Hacha de Papel siguió por la ciudad el fin de semana, viajó a Merlo el martes, recalará hoy en Luján y San Francisco, regresará al Valle del Conlara mañana, retomará la ciudad el viernes cuando toque en Say No More y concluirá el sábado en la costanera de El Trapiche.