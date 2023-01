Jorge "Gato" Fernández visitó al intendente de Villa Mercedes

Jorge “Gato” Fernández visitó este jueves al intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera. La reunión fue unos minutos después del mediodía en el edificio municipal. El flamante candidato a gobernador por el oficialismo para las próximas elecciones del domingo 11 de junio, mantuvo un diálogo con el jefe comunal, que también ya anunció su candidatura a la reelección. Compartieron visiones sobre la política y la actualidad de la provincia con la premisa de mantenerse alejados de la grieta.

“Vinimos a hablar de temas generales. Por supuesto que los compañeros que son intendentes tienen una problemática distinta que la provincia, pero estrechamente vinculada porque las políticas provinciales repercuten en cada una de las ciudades y localidades del interior”, expresó Fernández . Y remarcó: “Principalmente (quisimos) escucharlos. Creo que una tarea que hay que emprender es esa, escuchar. Si alguna impronta vamos a tratar de imponer, en caso de llegar, va a ser esa; escuchar a la gente, a los ciudadanos, porque muchas veces las necesidades no son escuchadas. Lo que ofrecemos es trabajo, no entendemos la política, ni la gestión, de una manera que no sea trabajando”.

Al mediodía Jorge charló con Maxi. Más tarde tiene previsto ir a la primera noche del festival de la Calle Angosta. Foto: Fer Miranda.

Frontera, recordó que compartieron banca en el senado provincial y se refirió al "Gato" como "un amigo". "Hay que hablar de lo buena persona que es. Para ser un buen profesional, un político o un médico, hay que ser buena persona. Es un exintendente del interior de la provincia y conoce la realidad de las localidades. Siempre hemos tenido los mejores candidatos y la justicia social en San Luis no es un sueño, es una realidad".

En su recorrido por Villa Mercedes, Jorge Fernández también tiene previsto charlar con los directivos y equipos de algunas instituciones. Además estará en la primera noche del festival de la Calle Angosta.