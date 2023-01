La Primera B otorgará dos ascensos a la categoría mayor

Enchufadas. Ni el calor ni la lluvia son impedimentos para que el grupo entrene. No quieren regalar nada. Saben que se viene una larga temporada. Fotos: Héctor Portela

San Luis FC no detiene su marcha. El equipo puntano se sigue preparando para el Torneo de Primera B de AFA. Al certamen lo jugarán 21 equipos —se bajó Villa San Carlos— y otorgará dos ascensos a la categoría mayor. Los descensos a la tercera categoría serán cuatro. Comenzará a mediados de marzo.

Habrá dos zonas: una de diez equipos y otra de once. Los primeros de cada zona jugarán la Zona Campeonato. Los otros disputarán la fase de permanencia. Habrá dos ascensos a Primera, que serán para el ganador de la Zona Campeonato y el otro será para el que se quede con el Reducido. Y los descensos a la tercera categoría serán cuatro, la misma cantidad de equipos que al final de temporada bajen de Primera.

Si bien es cierto que falta mucho para que arranque el campeonato, los equipos se están poniendo a punto con la pretemporada. San Luis FC fue uno de los primeros en poner manos a la obra. Ya lleva diez días de trabajo. Tenía previsto, para hoy a las 9, su primer amistoso en La Pedrera con SAT, elenco que milita en Primera División y que se encuentra entrenando en Villa Mercedes, pero el cotejo fue suspendido.

El cuerpo técnico está feliz. Carlos Casteglione —arriba a la izquierda—, con todo su grupo de trabajo.

El DT Carlos Casteglione tiene la ventaja de que su equipo mantuvo la base del año anterior y a eso le sumó cuatro caras nuevas, que seguramente le darán un salto de calidad al elenco puntano. San Luis FC no se retiró del mercado: a las incorporaciones de Gabriela Silva, Cecilia Morales, Andrea Salgado y Yamila Crespín seguramente les sumarán otras. Pero el entrenador no se desespera: va viendo en cada entrenamiento dónde hay que reforzar y no quiere apurarse para elegir bien.

El certamen de la Primera B tendrá rivales de otra fuerza. Hay equipos con mucha historia, pero a pesar de eso las puntanas no se achican y aceptan el desafío. Vienen trabajando muy bien. Alternan la cancha sintética del Ave Fénix y el "Juan Gilberto Funes" de La Punta. Y en dos semanas se instalarán en el Campus de la ULP para intensificar los trabajos.

La expectativa es muy grande. El equipo dejó la vara muy alta el año pasado. Ganó el torneo de la Primera C de principio a fin. Se acostumbró a festejar, a sumar de a tres. Y este año quiere seguir por la misma senda.

En el día a día se las ve muy bien. Hay mucha motivación. Las jugadoras nuevas se acoplaron muy bien al grupo. Se respira un buen clima. Se ven pibas con ganas de seguir consiguiendo cosas. No se conforman con el título de la Primera C. Van por más. Cuando empezó este proyecto, se prometieron llegar lo más rápido posible a la categoría mayor. El primer paso ya lo dieron. En 2023 van por el segundo.

Hoy tendrán jornada de descanso. Las pibas aprovecharán para disfrutar su día libre, cargar energías y volver con todo a la actividad mañana, cuando comience una nueva semana de entrenamientos.

Redacción/MGE