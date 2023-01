¡Fue una aplanadora!

La fase de grupos que hizo San Luis FC fue soñada. Jugó un fútbol de alto vuelo y demostró superioridad de principio a fin. Solamente Argentino de Merlo en Buenos Aires pudo sacarle un empate, después fueron todas victorias. Una campaña para poner en una repisa.

Desde el 6-1 del debut en La Punta ante Berazategui, el elenco dejó bien en claro sus intenciones. No entró en este torneo para hacer experiencia, ingresó decidido a ser protagonista. Y vaya si lo logró. No solo ganó los partidos, sino que dominó a voluntad a sus rivales circunstanciales. Fue protagonista en cualquier cancha. No cambió su idea de jugar nunca. Tanto de local como de visitante, apostó a la tenencia de la pelota, presión alta y muchas triangulaciones, esto le dio su impronta al equipo, que no tuvo inconvenientes para adjudicarse su zona de manera invicta.

El 12-0 a Lamadrid, en la quinta fecha, fue la mayor goleada, pero la chapa de candidato lo sacó cuando derrotó a Newell's a domicilio, con ese gol de la chaqueña, Raquel Polich. En ese juego, ante un rival directo, mostró sus credenciales y comenzó a hilvanar una campaña que lo depositó en la Zona Campeonato.

La mayor virtud del equipo fue la rotación. Casteglione se dio el lujo de tener un plantel largo, con mucho recambio, esto hizo aumentar la brecha con las adversarias. Salía una, entraba otra, y el equipo no se resentía. Así, poco a poco, fueron llegando los resultados, y San Luis FC se metió en la segunda fase por el título, y ahí comenzó a alimentarse el sueño de ascenso.

Fase de grupos

1ª fecha

San Luis 6 - Berazategui 1

(Alarcón, Cordero -2-, Escudero, Álvarez, Miranda)

2ª fecha

Argentino de Merlo 1 - San Luis 1

(Miranda)

3ª fecha

San Luis 7 - Cambaceres 0

(Cordero -2-, Polich -2-, Alvarez -2-, Salinas)

4ª fecha

Newell's 0 - San Luis 1

(Polich)

5ª fecha

San Luis 12 - Juventud Unida de Buenos Aires 0

(Miranda -4-, Polich -3-, Cordero, Leyes, Salinas, Álvarez, Montero)

6ª fecha

Lamadrid 0 - San Luis FC 6

(Suárez, Cordero -2-, Miranda -2- y Álvarez).

7ª fecha

San Luis 2 - Chacarita 0

(Salinas y Álvarez).

8ª fecha

Sacachispas 0 - San Luis 4

(Leyes, Álvarez -2-, Alarcón)