Entregaron más de 50 tablets a promotoras de género de Nación

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, visitó la ciudad de San Luis para entregar 57 tablets a promotoras de género de la provincia. Con la distribución de los equipos se reconoció la labor de estas trabajadoras territoriales y se les brindó una herramienta más para su tarea diaria. A mediados de agosto, 243 mujeres y disidencias recibieron tablets, por lo que con la entrega realizada este jueves ya son 300 las promotoras territoriales que tienen un dispositivo para trabajar ayudando a aquellas personas que lo necesiten.

"Esta política tiene que ver con fortalecer el trabajo territorial, reconocer a las compañeras que están en cada uno de los territorios y que se entienda que esta es una herramienta que también forma parte del acceso a derechos", expresó Mazzina ante las trabajadoras. En el Salón de las Mujeres Puntanas de la Municipalidad de San Luis, la ministra dijo que las promotoras de género llegan a los lugares donde el ministerio muchas veces no llega, como parajes, zonas rurales y barrios.

"Lo que nos ha permitido este gran equipo de promotoras territoriales de Tejiendo Matria a lo largo y a lo ancho del país, que tiene más de 30 mil, es que las personas que estaban padeciendo violencia puedan acceder a los distintos dispositivos que existen tanto a nivel nacional, provincial y municipal. Ellas tienen un rol fundamental y vinimos a reconocerlas con esta herramienta que les va a permitir seguir capacitándose. Para eso también abrimos una cohorte de la Ley Micaela para la ciudadanía, para que puedan acceder a esa formación", explicó la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad de la Nación, Paulina Calderón.

A través de las promotoras de género, el ministerio recibió a más de 24 mil personas en situación de violencia, según indicó la puntana Mazzina. "Esta tablet me va a permitir trabajar mejor, y estar más conectada", expresó una de las promotoras, Sandra Mercado.

Recibir una tablet es una manera de reconocer las necesidades que tenemos como trabajadoras (Victoria Tello- promotora de género).

Además de Mazzina y Calderón, también estuvo la secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de la Provincia, Mariana Urteaga, y otras autoridades de la Provincia como el ministro de Salud, Cristian Niño.

"El trabajo que hacemos es bastante intenso y tiene que ver con un montón de acciones que no solo se refieren a ayudar a mujeres y cuerpos feminizados en situaciones de violencia, sino que acompañamos a las mujeres para hacer un trámite en Anses hasta realizar una denuncia y asesorarlas", expresó Victoria Tello, quien es promotora de género y trabaja en la secretaría provincial.

Agregó: "Para eso muchísimas veces no tenemos el recurso tecnológico, entonces recibir una tablet, que no todas nos podemos comprar, no solo es bonito porque lo vamos a poder usar, sino porque es una manera de reconocer las necesidades que tenemos como trabajadoras".

Tello sostuvo que las promotoras se capacitan de manera permanente, por eso es esencial el dispositivo para continuar formándose de manera online.

"Hemos entregado casi 12 mil tablets en todo el país, no es solamente un recurso tecnológico, sino también tenemos capacitaciones y distintos fortalecimientos para volver a encontrarnos con las compañeras y compañeros que han hecho un gran trabajo desde la creación del ministerio hasta ahora", expresó Mazzina.

La ministra destacó la importancia de las mujeres en las elecciones del pasado domingo. "Para mí lo más importante es que el 45% de las personas que votaron fueron mujeres y eso también habla de la sociedad en la que queremos vivir. No podemos desconocer que esto ya sucedió en Brasil y en España, y hoy sucede en Argentina, que las mujeres dan vuelta una elección, que las mujeres no queremos ese modelo de país que nos quita derechos, no queremos que no piensen en nosotras", manifestó.

Tejiendo Matria. La Nación ya entregó casi 12.000 tablets en todo el país para ayudar con el trabajo comunitario.