Más de 24 mil chicos mejoran habilidades de lectoescritura

A través de la iniciativa Leamos de la Universidad de La Punta (ULP), más de 24 mil estudiantes de toda la provincia mejoran sus habilidades de lectoescritura. La metodología que aplican los docentes, especialmente capacitados, es llamada conciencia fonológica y apunta a que los niños logren leer de forma fluida.

"El problema de la provincia, de la Argentina y de la mayor parte de los países de América Latina es que los niños no aprenden a leer bien en los tres primeros grados de la escuela primaria. Esto se nota a través de pruebas estandarizadas, por ejemplo la Pisa, que se toma cuando los chicos tienen 15 años y mide las habilidades lectoras. En el caso de Argentina, lo que muestran las pruebas Pisa sistemáticamente es que más del 50% de los jóvenes de 15 años no lee con fluidez y, por ende, no comprende lo que lee", explicó la ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, quien se desempeña como rectora de la ULP.

Para la aplicación de Leamos, la Universidad de La Punta entregó más de 100 mil libros de textos y cuadernillos de trazado y de práctica de lenguaje y escritura.

Leamos está destinado a niños de sala de 5 años del nivel inicial y a los primeros tres grados del nivel primario.

"La Argentina hace más de 30 años cambió el método con el cual enseñaba a leer y escribir. El método actual se llama psicogénesis y el anterior era el silábico, con el cual la situación era mejor que ahora. Durante muchos años hicimos y seguimos haciendo acciones que tienen como objetivo mejorar las habilidades lectoras tanto de niños y adolescentes como adultos, con la plataforma de lectura. Sin embargo, estudiando la situación, en 2022 decidimos encarar el problema y modificar las metodologías de aprendizaje y enseñanza de la lectura. Para eso, convocamos a especialistas que son investigadores del Conicet y desde el año pasado capacitamos gente en la Universidad de La Punta", indicó Bañuelos.

Actualmente, 240 instituciones de 87 localidades de la provincia son parte de Leamos, se capacitaron 2.100 docentes de distintos niveles escolares y hay más de 100 referentes que asesoran y acompañan a los docentes en las estrategias del plan. En total, participaron 24.534 niños.

"Este plan no fue obligatorio, sino que los directores tenían que expresar su voluntad para que se aplicara y los docentes también tenían que mostrar su voluntad asistiendo a cursos de formación y después, a un seguimiento que se hizo durante todo el año", explicó la rectora.

"Leamos dio muy buenos resultados y hay que seguir en este sentido, porque ya está visto que el método anterior no da los resultados que queremos. El procedimiento que usamos no es exactamente el mismo que el silábico, es algo mejorado, es más complejo, pero la idea es que el chico asocie el sonido de la letra con la forma escrita", indicó Bañuelos.

Para la aplicación de esta metodología, los docentes se capacitaron en Neurociencias, Psicología Cognitiva del Desarrollo, Sociolingüística Interaccional y Lingüística.

"La formación docente y el acceso a recursos educativos han sido fundamentales en este proceso, ya que proporcionan a los niños las herramientas necesarias para desenvolverse y trabajar así en conjunto estas buenas prácticas", comentó Karina Matera, secretaria académica de la ULP.

