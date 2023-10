Alejandro Lerner: "Todo San Luis es una belleza"

En cuarenta años con la música, Alejandro Lerner armó una carrera como un compositor respetado por sus colegas y adorado por el público. Después de mucho tiempo sin tocar en vivo en la provincia, el autor de clásicos del cancionero nacional se presentará este jueves a las 21:30, con entradas agotadas, en el Cine Teatro San Luis.

El cantante se mostró "muy feliz" de recorrer el país y de "producir con mi equipo esta gira, que ha sido una jugada de mucho coraje, de mucha voluntad y de mucho trabajo", dijo en una entrevista con etc.

Para Lerner, emprender el viaje por todo el país luego de la pandemia fue "un premio para todos". Ya lleva seis meses de recorrido por los teatros argentinos y estima que estará por lo menos un año más de viaje.

El show que presentará esta noche en San Luis es el mismo que hizo con su banda en el Movistar Arena y en su reciente gira por Colombia. Lo acompañan dos guitarristas, una corista, baterista y bajista, que complementan los teclados y el piano del propio Alejandro. "Soy muy ochentoso en ese sentido, me encantan las bandas con dos violeros", dijo Alejandro.

Pese a que hace muchos años que no viene a San Luis, los recuerdos que el compositor tiene de la provincia son muy positivos. "San Luis es una belleza, todo San Luis es una belleza... Merlo es una belleza", dijo y recordó su paso por la Casa de la Música, donde grabó uno de sus tantos discos.

"No tengo amigos personales en San Luis, pero es una provincia que quiero mucho, como a otras de mi país, y estoy muy feliz por la forma en que me están mimando y me van a recibir allá, con entradas agotadas. Estoy muy contento por eso", destacó.

Para recompensar ese cariño, Alejandro prepara un concierto que, si sigue el camino de los que hizo hasta ahora en la gira, será emocionante. "Vamos pasando por distintos momentos de la historia de nuestro país a través de mis canciones", analizó.

Durante toda su carrera, Lerner cree que no solamente compartió música "sino también momentos muy profundos de lo que ha sido la vida de los argentinos". En ese sentido, el autor mencionó obras salidas de su pluma que hablan de la dictadura, de la guerra y de la llegada de la democracia.

"Todo eso está contado desde el repertorio, y también hay cosas muy divertidas y variables de estos años. Son canciones que nos han unido para siempre", dijo.

Como si fuera poco el recorrido que propone por su magnífico repertorio, el autor también presentará "A tu lado", la balada romántica que lanzó en julio y que será parte de su próximo trabajo discográfico.

No es sencillo para el músico reconocer el momento de su vida y de su carrera en que le llegó el reconocimiento masivo. "Durante todo este tiempo pasaron muchos momentos, muchos hitos, muchas experiencias muy fuertes", dijo.

Aunque en el esfuerzo por recordar consideró que la primera vez que tocó en el estadio Obras —tuvo que hacer dos shows en el mismo fin de semana— fue un hito en su carrera, sobre todo porque venía de tocar en pubs. "Después vinieron los Luna Park, los Barranca de Belgrano y la parte más internacional de mi carrera".

Redacción/MGE