En Merlo piden que haya más farmacias de turno abiertas

El Concejo Deliberante de Merlo aprobó una nota por unanimidad dirigida a los propietarios de farmacias, para poder mantener una reunión con ellos antes de fin de mes. Aseguran que el objetivo es poder modificar el sistema de turnos para que este tipo de comercios permanezcan abiertos más tiempo para brindar el servicio a los vecinos y turistas. La iniciativa fue del bloque justicialista, que destaca el inconveniente de que en la localidad haya una única farmacia habilitada por turno.

“El rubro debería mejorar el servicio para los turistas y para los vecinos. Para llegar a un acuerdo, vamos a usar dos premisas que actualmente están en desuso; por un lado, la empatía, ponernos en el lugar del otro; y por otro lado, que la gente hablando se entiende. De esa manera, podremos resolver esta problemática”, precisó el concejal Mariano González.

Para ello, dijo que en vez de enviar una nota al Ministerio de Salud para obligar a que haya más farmacias de turno, se aprobó una para invitar al sector farmacéutico a acercarse al Concejo Deliberante y pensar juntos una posibilidad para brindar un mejor servicio a los vecinos y las personas que visitan la localidad.

“Merlo creció mucho en los últimos años, habitan un montón de personas y más en épocas de turismo. Una farmacia de turno es muy poco para tanta población. Hay que buscar que los vecinos tengan acceso más rápido a alguna farmacia. Una de las opciones sería que en la zona comercial siempre haya alguna de turno”, detalló.

El edil celebró que en los últimos años se hayan instalado estos comercios en los barrios, si bien indicó que la mayoría trabajan en la zona céntrica de la localidad. “Sería positivo que cada vecindad tuviera una, pero se complica cuando la que está de turno está en la otra punta de la villa. Se le complica a una persona mayor (que en su zona no tenga este tipo de locales) que no tiene movilidad y debe atravesar toda una distancia importante para ir a comprar un medicamento que a veces se vende con receta. Tenemos una ley nacional que solamente habilita a las farmacias a comercializar remedios; no es como antes que podíamos comprar legalmente un antigripal en una despensa o en un kiosco”, describió.

La finalidad principal de la reunión con los farmacéuticos es para garantizar que los comercios estén cerca del vecino o turista y permanezcan abiertos. “El objetivo es escuchar la realidad del sector farmacéutico y ver qué proponen, cómo están y qué necesitan. Desde el Estado se debe analizar cómo podemos ayudarlos para que ofrezcan un mejor servicio”, resaltó.

El concejal estimó que en la villa turística funciona casi una docena de farmacias. “No sé bien el número, pero trabajarían entre 9 y 11 locales, y la mayoría están ubicados en la zona céntrica”, dijo.

González afirmó que la iniciativa de reunirse con los propietarios de estos negocios derivó de los constantes reclamos de los vecinos, que no pueden encontrar locales de turno y o los hallan en zonas alejadas. “La idea es reunirse el lunes 27 de noviembre con el sector y tratar de resolver la problemática para antes del comienzo de la temporada de verano”, señaló.

