El otro yo

Acampar durante cinco meses en la puerta del estadio donde tocará un artista, vender la Playstation y la moto para poder viajar a ver al equipo de fútbol disputar la final de un torneo importante, realizar ciertos ritos o recurrir a medidas extremas que atentan contra la vida propia o de otros en nombre de una fe; el fanatismo se encuentra en todos los aspectos de la cotidianidad. Desde la psicología hay respuestas y algunas teorías sobre de dónde nace, cuáles son sus límites y… ¿es sano el fanatismo?

El origen de la palabra fanático se remonta al vocablo latín "fanaticus", que puede traducirse como adepto o perteneciente a un templo. En la antigua Roma existían los “fanum”, unos recintos reservados exclusivamente al culto a los dioses, a los que iban los devotos y se celebraban encuentros habituales en los que agradecían las bendiciones del año y depuraban los pecados de los hombres, bajo la mirada atenta de seres que dominaban todo aspecto de la vida personal y social.

Con el paso de los años, el término mutó y, actualmente, la Real Academia Española (RAE) define al fanatismo como el “apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones”. Hay varios tipos, entre los principales están los referidos a una persona, equipos deportivos, la política, en defensa de dogmas en el terreno religioso e incluso en la defensa de valores culturales tradicionales y negación del cambio.

“Tiene que ver con las vivencias, el tipo de personalidad y gustos, pero nace de una creencia, de una admiración hacia algo o una modalidad de ser a la que se tiene afinidad. A eso se le suma el entorno cultural como, por ejemplo, puede ser en Argentina que si te rodeás de mucha gente que le gusta el fútbol, seguramente alguna parte de esa creencia te llega”, explicó Gabriel Picone, psicólogo y especialista en terapia cognitivo conductual.

Una de las teorías psicológicas plantea que la conciencia de la individualidad se suprime mediante la acentuación del sentimiento de pertenencia a lo otro. Como consecuencia, se procede a la

adhesión incondicional a agrupaciones, ya sean políticas o religiosas, la entrega a un grupo o, incluso, a las personas posesivas.

“‘Soy de Boca porque mi papá es de Boca’, lo escucho mucho en consulta. Hay personas que el fanatismo tiene un orden por el otro, el padre o un amigo con el que buscan generar una conexión. El fanatismo te hace sentir pertenencia y cuando uno no encaja, por ejemplo, con los padres buscar algo como el fútbol es un medio para conseguir ese acercamiento. Pero, ¿te acercás porque te gusta a vos, a tu padre, amigo o a determinada persona?”, detalló.

Generalmente, el fanatismo nace en la preadolescencia o adolescencia, ya que condice con la búsqueda de identidad y formación de la personalidad. Es común tomar características de otros e incorporarlas a las propias; sin embargo, el mayor riesgo en una etapa tan vulnerable de la personalidad es caer en la obsesión, cuando una persona sustituye su conciencia y deja de funcionar como sujeto único, por una ideología o creencia.

“Todos podemos tener un nivel sano de fanatismo, mientras sea gradual, cuando pasamos a los extremos ya entramos a una parte más psicológica que hay que trabajar con la persona porque cuando somos obsesivos algo estamos desdoblando de nuestra personalidad. Implica que hay una parte de nosotros que no reconocemos, pero sí la vemos y nos gusta en el otro. Entonces, nuestro foco de atención siempre va a ser a lo que nos está gustando y nos olvidamos de nosotros mismos”, desarrolló.

Luego de la derrota de Boca Juniors ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores 2023, trascendió la noticia del aficionado "xeneize" que no soportó la caída de su equipo y decidió quitarse la vida al finalizar el partido; miles de fanáticos hicieron altares en lugares emblemáticos y lloraron la muerte del actor de "Friends", Mathew Perry; incluso muchos lamentaron exacerbadamente la separación entre Raw Alejandro y Rosalía como si fuera propia.

Puede ser por conexión emocional, proyección de deseos y aspiraciones, información sesgada, es común crear una imagen idealizada de esa conexión, identificación con experiencias personales, sentido de pérdida de una relación simbólica e interés mediático, la cobertura continua puede mantener la noticia fresca en la mente de las personas, provocando respuestas emocionales a lo largo del tiempo.

“Uno puede admirar a una persona y cuando fallece sentir una tristeza muy grande, pero cuando pasa ya mucho tiempo y sigue esa sensación de vacío al no tener a alguien que ni siquiera se conocía, ya pasó a una obsesión y es un índice psicológico de que esa persona no tiene una percepción clara de sí, no es sano delegar la propia personalidad hacia un otro”, cerró el especialista.

