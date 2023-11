Zoloa y un recital en domingo eleccionario

Mientras el país cenaba con los resultados electorales y trataba de analizar la decisión democrática en el balotaje del domingo, algunos prefirieron desintoxicarse de una campaña electoral muy larga y eligieron el camino de la diversión. En ese punto, el recital que dio el mendocino Marcelo Zoloa en un bar de la Illia emergió como una de las pocas opciones para escuchar música en vivo.

El solista inició a mitad de la semana pasada una gira puntana en la que tocó en dos bares de La Punta y el cierre de su nueva incursión en la provincia (que visita con frecuencia) se produjo en All Right ante apenas un puñado de espectadores. La mayoría de la gente que asistió al bar (y a los otros locales gastronómicos de la avenida) prefirió cenar en la vereda, como un modo de alejarse del ruido político. No lo consiguió del todo, pues los seguidores de Javier Milei, el presidente electo, pasaron en caravana automovilística varias veces por la avenida ante la indiferencia de la mayoría de los comensales. La misma indiferencia exteriorizó Zoloa, quien en el breve recital no hizo ninguna referencia a la realidad política del país.

Lo que en otro momento de la historia electoral reciente del país hubiera significado un espacio de catarsis, liberación y hasta de contención (un recital el mismo día de unas elecciones presidenciales podría ser el lugar ideal para descargar la desazón de un resultado adverso) fue esta vez un sitio exclusivamente musical, despojado de cualquier comentario político.

En cuanto al recital en sí, Zoloa —líder y fundador del reconocido grupo “Bela Lugosi”— hizo canciones de su disco reciente “La balada del desierto y la montaña” (entre las que se destaca la soberbia “Un poco de lluvia”), invitó al guitarrista puntano Marcelo Traverso para dos canciones; y homenajeó a dos de sus evidentes referencias folk como Johnny Cash y Neil Young.

Sin involucrarse en ningún discurso ideológico, quizá el único acercamiento que tuvo Zoloa a la realidad social del país se produjo cuando anunció que su bajista, Baltazar Montanaro, está próximo a radicarse en otro país. En ese momento, la emotiva versión que hicieron de “Justo que te vas”, del recordado Ricardo Iorio, tomó una significación especial.

La postal del domingo de triunfo libertario en la Illia se completó con casi todos los bares ocupados en sus mesas y sillas exteriores por un público con interés por salir luego de un sábado de veda electoral y aprovechamiento del feriado de ayer. En ese plan, otro punto de contacto nocturno —para los más jóvenes— fueron las múltiples fiestas bailables que ofreció la noche puntana.

Otro espacio donde se pudo escuchar música en vivo con la noticia reciente del nuevo presidente de la Nación fue en Malú Multiespacio, el salón de la avenida España donde “Los Playeros” asentaron su base de operaciones local. Con más de doscientas personas en la pista, el grupo brindó su habitual despliegue de alegría sin mencionar explícitamente la situación política, aunque uno de sus líderes se había manifestado en la tarde por las redes sociales satisfecho por el triunfo de Milei.

