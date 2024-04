Recuerdos del aguacero con "Orozco-Barrientos"

Antes que nada, es conveniente llevar tranquilidad a los muchos seguidores de “Orozco-Barrientos” en la provincia. El hecho de que la gira que los trae nuevamente a San Luis se llame “La despedida” generó confusión e incertidumbre sobre el futuro del dúo mendocino que estará en Comuna hoy a partir de las 20.

Afortunadamente, la dupla no se desarmará ni dice adiós eternamente, aunque pasará un buen tiempo sin actuar en el país, debido a que iniciará una extensa gira por Europa a partir de julio. Antes de tomar el avión, quisieron hacer un ritual más en su tierra.

Un poco molesto por el nombre que los productores le pusieron a la gira, Raúl “Tilín” Orozco habló con etc. desde su casa en el pedemonte mendocino, mientras la nieve caía y las leñas ardían primero, para calentar el ambiente y luego, para asar una carne, que compartió con su hijo Gabriel, integrante de “Usted Señalemelo”, recién llegado de viaje.

Fue justamente su hijo quien le recomendó a “Tilín” que cuando viniera a San Luis tocara en Comuna. Y parece que la dupla encontró en el lugar del sur de la ciudad un buen ambiente para mostrar sus canciones luego de pasar por diversos espacios culturales de la provincia en sus anteriores visitas.

“Pasa que San Luis es mi casa”, dijo con su imperturbable cariño por la provincia el guitarrista, quien cuando tuvo que armar la gira previa al viaje no dudó en incorporar al público puntano. “Tenemos allá muchos seguidores, pero también tenemos a muchos amigos, que es lo más importante”.

Para el show de hoy, los mendocinos prometen un recorrido por sus clásicos, pero también la incorporación en la lista de algunas canciones propias que nunca tocaron en vivo porque fueron concebidas para banda y por lo general, a las giras las emprenden de a dos. También aseguraron que habrá otras sorpresas de las que no quisieron adelantar mucho.

“Vamos a armar nuestra propia fiesta, que, como en todos nuestros recitales, puede incluir también un poco de tristeza, algo de nostalgia. Eso es lo bueno de la música y del arte”, agregó el guitarrista, quien pasó su infancia en Fortín El Patria.

En toda su carrera, “Orozco-Barrientos” se erigió como uno de los más representativos intérpretes de música cuyana a nivel nacional. Sin embargo, como les pasa a muchos artistas de la región, entrar a los festivales de mayor renombre sigue siendo costoso. “El verano estuvo bien porque nos contrataron bastante, pero para entrar en el circuito hay que hacer concesiones que no estamos dispuestos a hacer”.

Producto de esa norma, decidieron hacer su propio camino. “Tilín” es un convencido de que el artista debe ganarse el aplauso y el respeto con algo más que el talento o la técnica para tocar un instrumento. Eso mismo les pide a las bandas que produce: que entreguen un poquito más, que toquen con el corazón, que —en definitiva— sean creíbles.

Con esas armas, el dúo mendocino se ganó un lugar a base de esfuerzo y tonadas. Tanto Raúl como Fernando saben lo que ha costado y por eso, cada vez que pueden, les dan una mano a los músicos jóvenes, como sucederá esta noche con Julián Manrique, encargado de abrir la velada folclórica. “Es un trabajador de la música que te genera esperanza”, dijo el mendocino.

Orozco respondió con una palabra no habitual en su vocabulario a la consulta sobre su visión del país en la actualidad: “Horrible”, dijo. Sin embargo, al ahondar en el tema aparece otra palabra que sí es común para él: esperanza. “Tengo esperanza en la música, en la gente que hace cosas, haya votado a quien haya votado mientras lo haya hecho convencida. El Gobierno está haciendo cosas que no he visto y que nunca esperé que hicieran, y la gente las está aceptando, entonces ¿quién soy yo para cuestionarlos? No me gusta ofender el pensamiento del otro. Lo que sí, a tres cuadras de mi casa veo gente hurgando en la basura. Yo creo en la asistencia a los que necesitan”.

DÍA: Hoy

HORA: 20

LUGAR: Comuna club

ENTRADA: 8.000 pesos