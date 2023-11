Malestar por la postura de Milei ante los créditos hipotecarios UVA

De a poco, el presidente electo Javier Milei da definiciones sobre las distintas problemáticas que afectan a los argentinos. En una entrevista reciente a un medio nacional, apuntó que los créditos UVA, que aumentan a la par de la inflación, fueron una mala decisión personal por parte de los tomadores y evitó referirse a alguna solución estatal para resolverlo. Esto provocó gran malestar entre tomadores del préstamo a nivel local, quienes señalan que los altos valores de las cuotas y la deuda final les han generado un gran perjuicio.

“El presidente electo está muy mal informado. Habló de una actitud temeraria por querer acceder al derecho a la vivienda única. Fue muy doloroso escuchar el nivel de violencia para referirse a una familia y decir que 'nadie le puso una pistola en la cabeza' para tomar el crédito. De todas maneras, no me sorprende. Se sabe que es una persona que no va a ir contra los bancos”, apuntó Natalia Cherman, una de las afectadas en la provincia.

Cherman tomó el crédito para acceder a una casa en enero de 2018. Nunca dejó de pagar en estos cinco años, pero dado que el UVA se actualiza de acuerdo a la inflación, pasó de deber un equivalente a $1.200.000 a $29.000.000. Ella decidió entonces iniciar acciones legales para lograr un tope de pagos respecto a su salario. Iniciar esta causa le supuso una infinidad de problemas: desde el incumplimiento de la entidad bancaria al registro en el Veraz. “La hipoteca UVA atraviesa mi vida y la de mi familia”, aseguró.

Cherman recordó que los créditos fueron ampliamente promocionados durante la Presidencia de Mauricio Macri y que en ese entonces era el único préstamo para vivienda existente. “Era la única opción que el laburante, el de clase media, tenía para acceder a una casa propia. Milei dijo que el Estado no se puede hacer cargo, cuando el Estado debería garantizar que las condiciones económicas sean estables para que esos créditos no se vayan por las nubes. Nosotros queremos pagar cuotas justas. Los bancos ya ganaron”, argumentó.

“No reclamamos que el Estado ponga plata para resolver los problemas generados por el incremento en los valores de las cuotas, sino que los bancos ganen un poco menos", remarcó. "No queremos que el Estado subsidie nada. Queremos que arbitre las medidas para que podamos sostener una vida digna, porque esto afectó la calidad de vida de nuestras familias”, concluyó Cherman.

Paula Hurtado tomó el crédito en 2018 a un valor de $1.400.000 y hace dos meses ya debe más de 20 millones de pesos. “Me parece que Milei, ya siendo diputado, está totalmente desinformado sobre el tema. Cuando hubo una sesión en Diputados en noviembre, en la que se invitó a los hipotecados y al sector bancario, a los bancos se les preguntó cuánta ganancia les dio. Muchos quisieron evitar dar la respuesta, hasta que un miembro del Nación no dijo cuánto ganaban, pero dijo que sí tenían ganancias con estos créditos. Como diputado no lo he visto en las reuniones manifestándose en contra”, recordó.

“Esto fue una política de Estado para resolver un problema gravísimo que tiene la Argentina, que es el habitacional. Más del 60 por ciento de los habitantes de la Argentina no tienen un techo propio. Y este crédito lo lanzó el gobierno con mecanismos e infraestructuras del Estado, a través del Banco Central de la República Argentina”, coincidió Hurtado, quien agregó que el gobierno de Cambiemos, que promocionó los créditos, tiene varios dirigentes que hoy apoyan e integrarán el gobierno del libertario.

“Estamos de mal en peor y el tema es que si hoy la UVA tiene un valor superior al dólar oficial, sí hay un disparo del dólar oficial, eso quiere decir que va a haber inflación y, por ende, la UVA va a subir bastante más que el dólar”, apuntó. Hoy, el dólar oficial está a 374 pesos, mientras que el UVA está a 415 pesos.

La vía legal

Daniel Gorra representa a tres familias en litigios contra los bancos en la ciudad, dos de ellos en la Justicia provincial y uno en la federal, en este último caso porque la causa es contra el Banco Nación. La estrategia que lleva adelante consiste en medidas cautelares para establecer un tope del 30% del salario del tomador del crédito para saldar el préstamo, con una cuestión de fondo para reestructurar el cálculo bajo otras variables que no sean la inflación.

En la práctica, si bien la banca pública cumple con la cautelar rápidamente, las entidades privadas son más reticentes y deben ser notificadas constantemente, aseguró el letrado. “La situación es muy apremiante, porque es una bola de nieve. Lo que están pagando son siempre intereses y el capital nunca termina de reducirse. Con la inflación que hay, los salarios se los come la inflación y el préstamo se ajusta por inflación”, reflexionó el abogado.

“Las familias están muy asustadas por la situación, porque, ni más ni menos, está en juego su casa. Confiaron en el Estado y en el sistema bancario. Algo que hay que dejar bien en claro es que en ningún momento ellos desconocen el préstamo y tampoco no es que no quieren pagar, pero quieren seguir pagando en términos razonables”, remarcó.

Para Gorra, en estos casos se puede aplicar la teoría “de la imprevisión”, que detalla que cuando una circunstancia se torna excesivamente onerosa para una de las partes, puede constituirse en un abuso del derecho y que, en consecuencia, se pueden reajustar los contratos. “La verdad es que es desgastante litigar contra los bancos, por eso yo les pido en general a los jueces que sean estrictos, rigurosos en cuanto a la implementación de las medidas cautelares y exigir su cumplimiento”, concluyó.

Qué dijo el presidente electo

El miércoles pasado, en el programa "A Dos Voces", de la señal de noticias TN, el presidente electo Javier Milei fue consultado por los créditos UVA y, fiel a su estilo, apuntó a la libertad económica y a una mala decisión privada de los deudores. "Los tenedores de créditos UVA tomaron esos créditos en función de un diferencial de una tasa de interés. Yo hubiera tomado otro tipo de crédito, con una tasa de interés más alta", apuntó.

Ante la insistencia del periodista Marcelo Bonelli, quien recordó que los créditos se actualizan de acuerdo a la inflación y que fueron promocionados durante el macrismo, el líder de La Libertad Avanza afirmó: "La pregunta es: si yo decido tener una vida temeraria, como consecuencia de eso se manifiesta el resultado adverso y tengo una lesión, ¿a usted le parece correcto que le pase la cuenta a ustedes? ¿Se le puso una pistola en la cabeza para que tomen el crédito?", sentenció el economista, quien asumirá la Presidencia el 10 de diciembre.

Redacción/MGE