La premonición del amor de "Koino Yokan"

A pocas canciones de terminar el recital en San Luis, Tomás Otero, el cantante de “Koino Yokan”, leyó el único cartel que había entre el público, sostenido por una joven. “Quiero cantar con ustedes”, decía el mensaje disfrazado de deseo. A los pocos segundos, la dueña de la cartulina, tapándose la boca con sus dos manos, incrédula y nerviosa, estaba sobre el escenario para hacer “La trampa”, una de las canciones más nuevas del grupo. Ya metida en la interpretación, la chica se soltó y hasta se animó a taparse el oído, en un gesto que hacen los cantantes profesionales para evitar la desafinación.

A las 22 en punto, Otero y Jeremías Oro empezaron con “Nada más que vos” su tercer recital en San Luis, que tendría algunas características especiales: sería el primero con un repertorio conformado en su totalidad por canciones propias. Y estaría signado por el apuro, pues el colectivo que los llevaría de nuevo a Buenos Aires salía a las 23:30 de la terminal.

No es un dato menor el hecho de que las canciones propias del dúo hayan sido recibidas con la hospitalidad que demostraron los 200 puntanos que se concentraron en All Right. La reacción fue un premio merecido hacia una banda que decidió tomar el riesgo de mostrar sus creaciones luego de instalarse en el imaginario popular a fuerza de versiones.

Muchas de las canciones que se escucharon en el recital puntano conforman “El llamado del sol”, el EP más reciente del grupo, en tanto que otras están en “Lo que ayer callé”, el disco de 2021 con el que relanzaron su carrera con material genuino.

Las canciones de “Koino Yokan” (y, por ende, el recital) fueron de la excitación amorosa, las intenciones de bailar a lo loco y el optimismo extremo, como “Perfecto” y, sobre todo, “Para vivir mejor”; a la calma en busca de nuevas formas de escape y a la pérdida del miedo a la soledad de “Abriré mi pecho”. “Así es la vida, vamos de un estado a otro”, resumió Otero, quien tuvo un fluido contacto con la gente.

La disposición que tuvieron los espectadores en el recital fue

inusual para All Right. Mientras un grupo —integrado por los asistentes más jóvenes— se paró frente al escenario para tomar fotos y grabar videos con sus celulares, el resto del público (algunas familias con chicos, enamorados con ganas de arrumacos) se ubicó al fondo del salón, en las mesas, para acompañar el show con la cena.

Las charlas entre el cantante y la gente se produjeron, lógicamente, con el sector más próximo. "Están cada vez más cerca del escenario", dijo Oro (remera de "Say No More" puesta), en su única intervención hacia el público. En una de sus alocuciones, Otero anunció que esta semana la banda publicará un nuevo disco y dijo que esa es “la manera que tenemos de agradecerles todo el cariño que nos brindan en los recitales”.

Efectivamente, el grupo dijo que se siente muy a gusto cuando viaja a la provincia y adjudicó esa situación a las labores de Jorge Fernández, el dueño del bar y productor local, a quien describió como una “persona que hace su trabajo con amor y dedicación”. Esa frase desató un momento inusual en los recitales: que el público aplauda y ovacione a un promotor de espectáculos.