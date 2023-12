Ariana Arias y la experiencia única de ser una Leoncita

El seleccionado argentino femenino Sub 21 de hockey, Las Leoncitas, estuvo cerca, pero no pudo cumplir el sueño máximo y quedó como subcampeonas de la Copa Mundial Júnior 2023. Ariana Arias conformó el plantel "albiceleste" y sumó experiencias únicas.

La delantera sanluiseña, nacida deportivamente en el ya extinto Los Horneros de su Carpintería natal, fue a Chile, pero como Reserva.

“La verdad es que estoy muy feliz. Como equipo nos habíamos entrenado mucho, pero más allá del entrenamiento, nunca sabés si todo el esfuerzo y toda la dedicación que le ponés van a dar sus frutos y en este caso lo dio. El equipo logró el objetivo”, comenzó el detalle Ariana que, además, analizó la final: "Jugamos el último partido como lo que era, una final, más allá de que se nos escapó por penales. Le planteamos un partido muy bueno a Holanda, que hoy en día es el mejor equipo del mundo, tanto en mayores como en júnior. Supimos jugarlo e incluso las sorprendimos, pero bueno, terminaron imponiendo su jerarquía y los penales son para cualquiera”.

Ariana viajará a San Luis antes de Navidad para pasar las fiestas con sus familiares y amigos. El año que viene tiene grandes desafíos.

Ariana se define pasional, y fue todo un desafío ver la final desde la tribuna: “Vivirlo de afuera me costó mucho, porque la verdad es que soy muy apasionada y me moría por estar adentro de la cancha, aunque en ese momento no lo decís. Más allá del sentimiento que tengas, la realidad es que no lo decís, porque ahí lo que más importa es el equipo, y por ahí lo hablás con alguna compañera o una amiga de confianza y descargás. Sí es cierto que me costó un poco vivirlo desde afuera, pero siempre apoyando, alentando y sumando desde donde me tocó, que fue de Reserva”.

Se festeja igual. Las Leoncitas dejaron todo y cayeron ante Holanda en los penales. Foto: Gentileza.

Con un presente increíble en Banco Nación, la sanluiseña se proyecta a la temporada que viene.

“Ahora estoy pensando en lo que es el próximo Panamericano y el próximo Mundial. Sin olvidarme que tuve la suerte de viajar este año a ambos torneos, al Panamericano lo jugué y al Mundial fui como Reserva. Mi objetivo para un futuro es viajar al Mundial y jugarlo, lo quiero jugar, así que ojalá se me dé. Sobre este final de temporada solo quiero descansar un poco, tanto del club como del seleccionado, para ya el año que viene arrancar a full”, expresó la sanluiseña.

Mi objetivo es jugar el próximo Mundial, para eso seguiré esforzándome y trabajando (Ariana Arias- jugadora)

Tras destellar de niña en Los Horneros, pasó a los 12 años a Alerces de Merlo y dio el primer gran salto al decidir venir a vivir a San Luis para integrar el plantel de GEPU y después emigrar a Buenos Aires.

"En el 2024 sigo en el mismo club. Banco Nación me recibió muy bien. Creo que jugar en Banco me acompañó para llegar adonde hoy estoy. La verdad, no es muy fácil llegar a un club de Buenos Aires y que te traten de la forma que Banco Nación me trató a mí. Así que, por ese lado, estoy muy feliz con mi club y obviamente voy a seguir jugando acá. Sí, voy a pasar las fiestas a San Luis, tengo pensado viajar ahora, antes del 24 y tomarme unos días para disfrutar en familia, con los amigos y distenderme un poco tras este año que fue excelente, de mucho aprendizaje y experiencia", cerró Ariana.

Siempre atenta y dispuesta. La sanluiseña, en una de las entradas en calor en el Mundial. Foto: Gentileza.