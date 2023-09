Ariana Arias sueña jugar el Mundial con Las Leoncitas

La deportista de Carpintería, Ariana Arias, integra el proceso del seleccionado argentino juvenil de hockey sobre césped que se prepara para jugar el Mundial Sub 21, a realizarse del 29 de noviembre al 10 de diciembre en Chile.

Ariana, que en San Luis también jugó en GEPU y fue seleccionada en los equipos provinciales, actualmente se desempeña en el club Banco Nación que compite en la Liga Metropolitana, la más importante a nivel clubes en el país.

La semana pasada concentró junto a sus compañeras juveniles con la Selección mayor en Monte Hermoso, provincia de Buenos Aires. La actividad le sirvió a Las Leonas para la puesta a punto de cara a los Juegos Panamericanos, que serán del 20 de octubre al 5 de noviembre en Chile, donde el seleccionado buscará su lugar en los Juegos Olímpicos de París. Y a Las Leoncitas les permitió ganar roce.

Ayer, tras el segundo turno de entrenamiento en el Cenard con el seleccionado, y camino a subirse al tren Mitre rumbo a su domicilio en Tigre, Ari atendió a El Diario de la República: "Así ando estos días, del Cenard a casa y al día siguiente, de regreso al Cenard o al entrenamiento del club. Pero ese cansancio cuando empiezo a correr en el entrenamiento se pasa. Estoy feliz... feliz de todo lo que estoy viviendo", dice la puntana.

Ariana maduró de golpe. Ya con 14 años, en 2018, había tomado la decisión de ir a probar suerte y condiciones a Buenos Aires. Era demasiado joven, no era el momento. La puerta se le abriría cuatro años después en el club Banco Nación.

En toda la cancha

Hoy, a los 19 años, su día a día la lleva a ser una jugadora muy valorada por el cuerpo técnico de la Selección juvenil que conducen Juan Martín López y la ex Leona Sofía Maccari. "Después del Panamericano (Argentina quedó segundo detrás de Estados Unidos, en un torneo en el que le faltó poderío ofensivo) el técnico me dijo que era una jugadora que cumplía su rol en la posición (de volante ofensiva), pero que me quería probar de 9. Quería verme haciendo goles", dice Ari, mientras sonríe. Y los goles llegaron, y hoy es una de las alternativas como referente de ataque. Mientras, en su club sigue jugando de volante.

"Me siento bien de delantera, muy bien diría, y la concentración en Monte Hermoso ayudó para tener otro roce enfrentando a Las Leonas", remarca Arias.

La espera

De 27 preseleccionadas quedarán 18 en la lista definitiva que irá al Mundial a jugarse en Chile, del 29 de noviembre al 10 de diciembre.

En el plantel de Las Leoncitas, la expectativa es mayúscula. En octubre se sabrá la lista de las que irán al Mundial. De 27 preseleccionadas quedarán 18. "Falta poquito para que den la lista, estamos todas ansiosas, esperando el día para escuchar los nombres. Pero si no se da, apoyaré desde el lugar que me toque, y estaré feliz igualmente porque soy parte de todo este proceso. Ya estar acá es un sueño, y voy a apoyar y a disfrutar desde donde sea", remarca la deportista que siempre tiene a San Luis en su corazón.

Muestra de lo que Ari siente por San Luis quedó plasmado el año pasado. Ya estando en Buenos Aires, viajó a Mar del Plata por decisión propia para ponerse la camiseta del seleccionado puntano en el Torneo Nacional y disfrutar con sus compañeras.

Ariana sigue enfocada y alimentando su sueño mundial. El lunes viajará a Uruguay a una nueva concentración con el seleccionado juvenil, que incluye tres partidos amistosos.

Se viste de número 9, con los colores celeste y blanco, y sale a comerse la cancha con la misma potencia, capacidad y talento que lo hacía en San Luis.

Y afuera del rectángulo del césped sintético, Ari mantiene la nobleza, la sonrisa y las ganas de jugar de aquella niña que en Carpintería soñaba con ser Leona.

