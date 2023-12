Las futbolistas de San Luis FC tienen el teléfono abierto

San Luis FC aguarda definiciones en la proyección de la pretemporada. "Estamos en una situación muy incómoda, nosotras lo que queremos es jugar al fútbol, disfrutar de todo lo que viene, que lo hemos ganado en la cancha y con un gran esfuerzo de todos los que nos apoyaron", indicó una de las jóvenes futbolistas del plantel, quien pidió preservar la identidad.

"Se hace difícil porque los dirigentes se mueven, pero no vemos que vayamos a tener un apoyo del Gobierno, o al menos sería importante que alguna autoridad de la Secretaría de Deportes diga algo, que nos llamen", indicó la jugadora, quien se disculpó con este medio por no querer responder algunas consultas, y repitió el pedido: "No pongas mi nombre en la nota, por favor. Lo que sí me gustaría decir es que no se olviden que el año que viene no vamos a jugar solamente las que ascendimos: también van a jugar las más pibitas".

En Primera A competirá la Primera División y también jugarán las Sub 14, Sub 16 y Sub 19.

Subió la “Lepra”: Newell's venció 2-0 a Talleres en Córdoba y ascendió en el Reducido de 1ª B. Acompañará a San Luis FC (ascendió directo) a la 1ª A 2024.

La dirigencia sigue enfocada en darle al cuerpo técnico la cantidad y la calidad de refuerzos que pidió. Por ahora no hay nombres confirmados. Sigue siendo un anhelo tener a las puntanas que compiten en Buenos Aires, pero lo que urge es la logística del armado de lugares de pretemporada, empezando por los espacios físicos, sin respuesta del Estado sobre si las futbolistas van a poder entrenar en el Ave Fénix, el Estadio Provincial o en otra infraestructura deportiva de San Luis.

La pretemporada está pautada para el 8 de enero y entre el 31 de enero y el 11 de febrero, San Luis FC afrontará la Copa Federal (16 equipos cruzándose a eliminación directa con todos los partidos en el predio que la AFA tiene en Ezeiza), en la que será su primera competencia oficial de 2024.

En cuanto a la campaña de socios, desde la dirigencia indicaron que esta semana habría novedades. Esperan que la AFA haga oficial el valor que tendrán las entradas a los estadios en Primera A y en las divisiones juveniles, y en función de esa confirmación, poder armar la propuesta de servicios/beneficios para acercar a los puntanos y puntanas a la cancha, dentro de otras acciones.

En 2024, en el plano nacional, el fútbol de San Luis tendrá tres representantes.

En el masculino, Juventud y Estudiantes competirán en el Federal A de AFA, que es la tercera categoría. Y en el femenino, jugará San Luis FC en Primera A, que es la máxima.

Redacción/MGE