San Luis FC pasó de la ilusión a vivir la realidad con las juveniles

Las divisiones juveniles de San Luis Fútbol Club comenzaron su andar en el torneo de la Asociación del Fútbol Argentino. El estreno fue en Estancia Grande ante River Plate y la satisfacción abrazó a futbolistas, entrenadores, familiares, dirigentes y a todas aquellas personas que tantas horas invirtieron en el fútbol femenino de la provincia.

Matías Fernández (39 años), coordinador de las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 19 que compiten en AFA, analizó el primer paso, remarcó cuál es el objetivo que persigue en la formación, y pidió por el necesario respaldo de un Estado que está distante, casi ausente.

“El debut ante River fue muy bueno, más de lo que esperábamos. Enfrentamos al último campeón en muchas categorías menores, a una institución muy grande, y estuvimos a la altura, jugando partidos muy disputados. Nuestra propuesta es intentar atacar constantemente, ser protagonistas, y fueron partidos de ida y vuelta”, resalta Matías, coordinador de un grupo de profesionales que actualmente entrena a 90 futbolistas de entre 12 y 19 años.

“Nos puso muy bien estar a la altura. Para las chicas pasó el nerviosismo del debut, respondieron muy bien y estamos todos muy contentos”, reitera Fernández.

Ante River. Las “Pibitas” demostraron condiciones, carácter y ganas de crecer.

Ante las “Millonarias”, desde el resultado, fueron tres triunfos visitantes: en Sub 14, ajustado 1 a 0; en Sub 16 terminaron 5 a 1 arriba las riverplatenses; y en Sub 19 apretado 2 a 1.

“No buscamos resultados desde ganar, en absoluto. El resultado es crecer diariamente, ese es el torneo que nosotros tenemos en juveniles: crecer y formar constantemente”, afirma el coordinador, y explica: “En cada categoría se buscan distintas cosas, de acuerdo a la edad; el trabajo es preparar a las nenas para que a nuestro plantel superior le podamos brindar jugadoras, y que cada vez sean más de nuestro semillero. Y el querer formar en el día a día te hace ser competitivo, y nosotros somos competitivos desde la formación. Ahí sí salimos a ganar y lo vemos reflejado en cómo una jugadora empezó el año, con qué posibilidades llegó, y cómo lo termina, con qué cualidades deportivas lo cerró. Buscamos la formación constante”.

Entrenadores y profesores

En la Sub 14 el director técnico es Boris Fernández y el preparador físico es Luciano Quiroga. En Sub 16 el DT es Nahuel Mazzina y el profe es Martín Coniglio. Y en Sub 19 dirige Matías Fernández, que es coordinador de todas las categorías, con Agostina Soldani de PF. El entrenador de arqueras es Carlos Isaguirre.

Todo gracias a los familiares

Hoy por la noche el plantel de juveniles partirá hacia Buenos Aires para enfrentar mañana a Vélez Sarsfield, y Matías Fernández resalta el aporte de los padres: “El apoyo de ellos es clave y fundamental por la situación en la que estamos. Tenemos que viajar dos veces al mes a Buenos Aires y cada viaje cuesta 50 mil pesos por jugadora, es decir que son 100 mil pesos por mes por cada familia para poder viajar, para que las nenas cumplan el sueño de jugar este torneo”.

El DT, entre la admiración hacia las familias y el fastidio por la falta de respaldo económico del Gobierno, resume: “Lo de los padres es fantástico, se mueven un montón, hacen rifas, venta de empanadas, de todo hacen para buscar una solución. Pero se hace cuesta arriba, es muy difícil. Ojalá pudiéramos tener la mínima ayuda como tienen los otros clubes, sería muy bueno, porque estamos jugando un torneo muy importante”, afirma Fernández.