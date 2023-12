Organizan un recital homenaje a Alexis "Diógenes" Sefer

Despedir a un amigo nunca es fácil y el duelo es permanente, pero se aliviana si se lo recuerda con las actividades o pasiones que lo movilizaban. Así sucede con Alexis Sefer, un músico radicado en Merlo que falleció hace poco más de un mes y dejó en la tierra afectos, colegas y recuerdos que hoy lo inmortalizan.

El artista formó parte de "Chingones!", uno de los grupos más conocidos de punk rock de Merlo, y este viernes sus amigos y colegas organizaron un recital homenaje para despedirlo y recordarlo como a él le hubiera gustado: rodeado de música y artes escénicas.

La cita es a las 22, en la cervecería Dos Venados, que muchas veces fue la segunda casa de Alexis, a quien le decían "Diógenes", de la misma manera que el proyecto musical que armó.

En los últimos tiempos, Sefer estuvo abocado a "Chingones!", donde hacía los coros. Para el show de hoy habrá otras bandas invitadas que formaron parte de la carrera del homenajeado como "The All New Band", y otras que decidieron sumarse para recordarlo: "No Tan Geniales", "La Risa de Lotte", "Los Marginales", "Cripta" y "La Wey Two". La entrada es libre y gratuita.

La música conquistó a "Diógenes" en Buenos Aires y fue en Merlo donde decidió seguir con su proyecto. Allí conoció a "Dromo" y "Chino" Lean (actualmente en "Chingones!"), a quienes invitó a sumarse a su banda de entonces, "Diógenes".

"Después de diferentes cambios y momentos que pasamos juntos, Dromo me invita a formar parte de ‘Chingones!’ y dejamos de vernos con Alexis, pero el vínculo ya lo teníamos. Después del segundo disco lo invitamos a que se sume a nuestra banda", recordó "Chino".

Sin embargo, Sefer no era un músico más en "Chingones!". Se convirtió en todo un personaje gracias a las intervenciones que hacía en medio de los recitales. "Recitaba poesías, hacía de mimo, anduvo en zancos e interpretó a diferentes personajes que los recordamos con mucho aprecio", agregó Lean.

Al enterarse de la muerte de su amigo, Chino y los demás músicos vivieron un momento de mucho dolor y acompañamiento, entre ellos y la familia que dejó Alexis en Merlo.

"Era un artista a quien le gustaba mucho mostrarse, le gustaba la exposición y hacerse notar por donde pasaba. Para hacer el show, nos pusimos de acuerdo con la familia y también con muchos de nuestros seguidores que sabemos que lo extrañarán en los próximos recitales", expresó el guitarrista.

La realización del homenaje de hoy cuenta con la autorización de la familia de "Diógenes", un punto que los organizadores consideraron clave para hacerlo.

Lean aseguró que "nos dimos cuenta de que Alexis dejó un montón de amigos en Merlo, muchos de ellos de bandas anteriores que había conformado; entonces fue ideal pensar en este festival que lo mantiene vivo en nuestras memorias y corazones".

Además, el artista recalcó que decidieron hacerlo ahora, a poco más de un mes de su partida, para que no pase tanto el tiempo y su recuerdo siga latente. "Estamos seguros de que no será el único homenaje que tenga a partir de hoy. Aunque aún no está hablado con la banda, queremos que la gente nunca lo olvide. Que siempre esté presente", concluyó "Chino".

Para agendar

“Chingones!”, “La Risa de Lotte”, “Los Marginales” y otros

DÍA: Hoy

HORA: 22

Lugar: Cervecería Dos Venados, Merlo

ENTRADA: Gratis