Caso Leyes: comenzaron a juzgar a los cuatro imputados

Desde el 17 de abril de 2022 la madre y los cinco hermanos de Claudio Leyes buscan saber qué fue lo que sucedió entre las 5:30 y las 8 de la mañana en la playa de estacionamiento de una estación de servicios de Juana Koslay. Ese día el hombre sufrió el ataque que lo dejó 9 meses en coma y tuvo como desenlace final su muerte en enero de este año. Este martes, Aníbal Galeano, Bernabé Chávez, Verónica Agüero y Yamila Barroso comenzaron a ser juzgados por el crimen del hombre, quien tenía 51 años. Los imputados enfrentan pedidos de pena de entre 16 y 20 años de prisión.

De acuerdo a la reconstrucción que realizó el Ministerio Público Fiscal (MPF), un domingo a la madrugada, Reymundo Cabrera, un conocido de Leyes, lo llamó para reunirse en el playón de la estación de servicio Axion de Juana Koslay. “Ellos se conocían. Cabrera se encontraba con los acusados en una casilla propiedad de Galeano, a pocas cuadras de la estación de servicio, bebiendo. Todos se subieron a un Peugeot 206 y se dirigieron hasta donde se encontraba Leyes. Eran entre las 5:50 y las 6 horas. Una vez en el lugar arremetieron contra la víctima en forma conjunta. Galeano lo golpeó y una vez en el piso lo siguieron golpeando. Lo desapoderaron de su billetera, le sacaron dinero y otras pertenencias. Toda esta secuencia la vamos a probar a lo largo del debate oral”, dijo la fiscal de Juicio Virginia Palacios.

Según la teoría del caso expuesta por el MPF al tribunal del Colegio de Jueces, integrado por María Eugenia Zabala Chacur, José Luis Flores y Ariel Parrillis, los cuatro acusados tuvieron participación directa y un codominio funcional del hecho.

Claudio Leyes estuvo internado nueve meses, seis en el "Ramón Carrillo" y tres en la casa de su madre.

La “coautoría funcional” supone una división o distribución del trabajo en la que todos tienen “dominio funcional” del hecho, pero individualmente solo realizan una parte (unos trazan el plan, otros se apoderan, otros facilitan la huida, etc.).

La víctima estuvo internada en el Hospital Central “Ramón Carrillo” durante seis meses. En octubre de 2022 le dieron internación domiciliaria y, finalmente, murió el 17 de enero en la casa de su madre en el barrio Maximiliano Toro. Según el informe forense, la causa fue un shock cardiogénico irreversible causado por traumatismos graves de cráneo y epilepsia/convulsión postraumática.

Inicialmente, Galeano, Chávez, Barroso y Agüero estaban acusados por el delito de robo doblemente calificado por lesiones y por ser en despoblado y en banda, pero la muerte de la víctima agravó la carátula.

Los imputados presentaron diferentes estrategias en su defensa. La defensora oficial 2, Eliana Pradel, quien pidió que la prensa no pueda presenciar el debate, indicó que su pupila, Verónica Agüero, acompañó a Chávez esa noche porque “no tenía otra opción, si ella se alejaba, él la golpeaba. El día del hecho ni golpeó ni robó. Ella fue víctima de múltiples violencias, desde vivir en situación de calle a sufrir abusos y ser víctima de una red de trata. Por la vida que vivió ella naturalizó la violencia, por lo que le solicito al tribunal que analice y juzgue con perspectiva de género”.

Les pido a los jueces que paguen la pena máxima. Fue terrible la agonía de mi hijo, fue muy cruel todo lo que pasamos (Selva Garro- Madre de Claudio Leyes)

Adriana Algarbe, defensora de Barroso, dijo que ni su defendida ni la otra mujer se bajaron del auto esa noche, por lo que “jamás pudo tener un codominio funcional del hecho”.

Federico Putelli, abogado defensor de Galeano y Chávez, reconoció que sus defendidos se habían reunido ese día a tomar alcohol y que Cabrera llamó a Leyes, pero planteó su oposición respecto de que existiera un plan para matar y robar. “En la playa se produce una discusión y hubo un intercambio de golpes. Chávez lo desapodera de sus cosas, pero no le pega, no hubo nunca una intención de matar para robar. Vale decir que cuando llega la ambulancia al lugar Leyes se niega a ser atendido y es por eso que Cabrera lo lleva hasta su casa. Allí él se cae nuevamente”, sostuvo el defensor.

Tras los alegatos iniciales, la presidenta del tribunal abrió la etapa probatoria. Los primeros testigos en declarar fueron Selva Garro, Cristian Leyes, Franco Leyes, Luis Leyes y Mario Acosta. Garro, madre de la víctima, se dirigió a los jueces con un pedido claro: “Les pido que paguen la pena más grave, fue terrible la agonía de mi hijo”. Cuando la fiscal le preguntó qué había pasado ese día, la mujer mencionó que Cabrera llevó a Leyes a su casa. “Señora soy Cabrera, lo traigo a Claudio que lo han asaltado”.

Los hermanos Cristian, Franco y Luis relataron cómo fue que se enteraron del ataque. Leyes le dijo a su madre que quien lo había atacado fue Bernabé Chávez, pero Cabrera le dijo que habían sido unos “guachines”.

Según relataron los hermanos y la madre de la víctima, Cabrera le había vendido una casa a Leyes, pero todavía no la había terminado de pagar. “Me parece que Cabrera está arrepentido de venderme la casa, ahora no me quiere dar los papeles”, les había dicho Claudio.

El testigo Acosta mencionó en su declaración que acompañó a Cabrera a buscar el auto de su cuñado. “Cuando fuimos en el auto él no me dijo nada. No era una persona muy amiga. Una sola vez lo había visto”, recordó.

Todos los que pasaron por el estrado ayer respondieron diferentes preguntas de los defensores, pero hubo una que se repitió: “¿Claudio Leyes se cayó cuando Cabrera lo llevó a su casa?”, todos contestaron que no.