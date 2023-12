Caso Leyes: declaró una de las acusadas y apuntó a su pareja

La madre, los hermanos y algunos sobrinos de Claudio Leyes esperaban poder celebrar el Año Nuevo con algo de paz y justicia por el crimen del hombre. Es que los alegatos y el veredicto en el juicio que tiene a Aníbal Galeano, Bernabé Chávez, Verónica Agüero y Yamila Barroso como acusados iban a conocerse ayer, pero finalmente el tribunal, presidido por María Eugenia Zabala Chacur, dispuso que los alegatos se hagan el próximo 2 de enero. En el cierre de la etapa probatoria, Barroso pidió declarar, señaló a Galeano como el agresor y se desligó de la golpiza a la víctima.

La mujer reconoció ser pareja de Galeano y contó que Leyes, Chávez, Agüero, su pareja y ella estuvieron en su casa comiendo un asado el 16 de abril de 2022 al mediodía. Luego, dijo, se dirigieron a la casilla de él, ubicada a unos 200 metros de la estación de servicio Axion de Juana Koslay, donde ocurrió la agresión, y a posterior la víctima se fue a la casa de su madre.

Ya entrada la madrugada, Cabrera dijo que iba a llamar a Leyes para que le alcance dinero para continuar bebiendo y lo citó en la playa de la estación de servicio. La mujer recuerda que fueron hasta allí en el auto de Cabrera y que ella y Agüero no se bajaron, pero los tres hombres sí.

Cabrera habló algo con Leyes, Galeano lo atacó y luego cayó tendido al suelo. Según las palabras de Barroso, Chávez lo “bolsiqueó” cuando estaba en el piso. Al ver todo eso, las mujeres bajaron del auto y fueron caminando hacia la casilla en la que estaban reunidos, pero Galeano y Chávez las alcanzaron. “Chávez me dio unos papeles para que se los lea porque él no sabe. Yo los agarré y los tiré. Le dije que no quería saber nada porque a Leyes yo lo conocía”.

El abogado de la querella, Iván Coria, le preguntó: “¿Se movía Leyes en el piso?, ¿hizo algún ruido?, ¿qué sintió usted?, ¿por qué no lo auxilió?”, contestó que no lo vio moverse, que tuvo miedo y se preocupó, pero que no hizo nada porque Cabrera les dijo que Claudio estaba bien y que lo iba a llevar a la casa de la madre. La mujer tampoco supo decir con precisión qué elementos le sacó Chávez de los bolsillos.

La fiscal de Juicio, Virginia Palacios, le consultó a la mujer de dónde conocía a la víctima. Ella mencionó que Cabrera era su amigo en común y que se habían juntado algunas veces a beber. También que Leyes le había comprado una casa a Cabrera y que ahí se habían juntado en una oportunidad a comer.

El jueves, Reymundo Cabrera dio su testimonio ante el tribunal y reconoció que estuvo con los imputados la noche del crimen, que él llamó a Leyes para que se les sumara, pero que cuando llegaron a la estación de servicio Galeano y Leyes discutieron. El hombre no pudo dar detalles de cómo fue la agresión: adujo haber bebido durante mucho tiempo y no recordar mucho de ese día.

No quiso recibir atención

Ayer, previo a la declaración de Barroso, un agente de la Policía y un enfermero que llegaron a la escena de la golpiza alertados por el 911 relataron lo que vieron esa madrugada. El primero mencionó que Cabrera le comentó que habían ido a tomar unos tragos con la víctima y que se había golpeado, pero que él no tenía nada y que lo llevaría a la casa de la madre. “No observé que Cabrera estuviera demasiado alcoholizado”, aseveró ante una pregunta.

El enfermero dijo que vio a Leyes ponerse de pie ayudado por Cabrera, que se quedó parado al lado de su auto y no quiso recibir atención médica. También mencionó que Cabrera le dijo que la víctima había sido atacada por una patota por un tema de plata y que los autores huyeron.

Tras la declaración de Barroso, Zabala Chacur cerró la etapa probatoria y llamó a un cuarto intermedio para que las partes preparen sus alegatos.

Al volver al recinto, los abogados, Adriana Algarbe y Federico Putelli, y la defensora oficial Eliana Pradel estaban listos para escuchar los alegatos de la fiscalía y posteriormente decir los suyos, pero el juez José Luis Flores, quien oficia de vocal junto a Ariel Parrillis, pidió la palabra y explicó que debía integrar otro tribunal, de manera remota, y que debía discutir el monto de pena para un acusado que ya había sido hallado culpable.

“Debo participar en un tribunal de Villa Mercedes en un juicio que está en la etapa de cesura de pena. Es importante que esté en ambos juicios y es importante que lo haga prestando la mayor atención”, se excusó, por lo que Zabala Chacur puso a consideración de las partes la posibilidad de que el debate concluya el martes; nadie se opuso y el Colegio de Jueces deberá habilitar la feria para que los deudos de Leyes conozcan el veredicto.