El básquet femenino pide más cancha en divisiones menores

El crecimiento del básquet femenino en categorías menores comienza a pedir inclusión en la competencia oficial de la Federación Provincial. En un escrito que firman padres y entrenadores del club Aseba, se solicita “un estudio sobre la cantidad de clubes con jugadoras de básquet en las categorías formativas de Mini y U13 e implementar un torneo federado femenino, logrando que la participación de las jugadoras no se reduzca, en el mejor de los casos, a jugar en torneos mixtos”.

Orlando Ferrato, coordinador del básquet de Aseba, y uno de los firmantes del pedido al que accedió El Diario de la República, comentó: “Falta muy poco para que el básquet femenino empareje el nivel de participación del masculino, casi están a la par. Hay muchísimas nenas que hacen minibásquet y creció mucho en poco tiempo. Eso hace pensar que en un par de años la proyección será muy grande, todas las categorías femeninas estarán completas; por eso hay que empezar a reglamentar torneos por parte de la Federación”.

Orlando, quien fue DT de GEPU en la época dorada de la década del '90 en la Liga Nacional, analizó: “La categoría Mini es mixta, pero las diferencias físicas son notables, la fuerza de un varón no es la misma que la de una niña. Para darle mayor calidad al aprendizaje y que se sigan sumando más niñas, porque muchas no se suman porque es mixto, estaríamos en condiciones desde la Federación de programar categorías solo femeninas, para que las niñas tengan su espacio y no compartido con los varones. Cuando haya un torneo específico femenino, vamos a ganar más incorporación de niñas a la actividad”.

En la experiencia personal, Ferrato indicó: “Lo vemos a diario, en Aseba ya estamos armando alianzas con las escuelas, ahora abrimos una en la Escuela Puertas del Sol, y tenemos tres días por semana nuestra actividad ahí; es una escuela satélite del club Aseba,

integramos a los chicos y hay mucho básquet femenino. El año que viene dividiremos masculino y femenino en diferentes lugares, buscando ideas innovadoras; desde el punto de vista estratégico, se puede llegar a canalizar el básquet femenino y que tenga su participación propia y exclusiva”.

Otra mirada

Fernando Guzmán, quien tiene su taller de básquet en la escuela Santa Catalina, dio su punto de vista. “Hago eventos deportivos de básquet por fuera del trabajo del club y la escuela, y vemos lo que está faltando. Hace unos años pasó lo mismo, nos dimos cuenta de que había más nenas jugando de lo que creíamos, y eso sirvió para abrir los ojos. Hoy hay U15 femenino y Primera en la Federación”.

A título personal, Guzmán contó: “En el colegio Santa Catalina tengo muchas nenas jugando. Hicimos un torneo de Mini, con nenas de 9 a 12 años, y reu-nimos 15 equipos con 15 nenas cada uno. Nos damos cuenta de que hay muchas jugadoras pequeñas y se pide una competencia oficial de la Federación, solo de nenas”.

“Mi punto de vista es que ya identificando que los clubes trabajan con nenas, y que es más masivo que antes, es darle foco e ir probando. El tema Federación es que hay una plataforma Gesdeportiva de carga de jugadoras, un software que maneja la competencia y por ahí se les complica a algunos clubes”, remarcó Fernando.

La Gesdeportiva de la Confederación Argentina de Básquet, entre otras funciones, asienta el fichaje deportivo de cada deportista (no se usan más carnets, todo es digital), sin el cual no se puede competir.

“Para 2024, y teniendo estas experiencias, habría que incluir a las nenas en una competencia provincial. Pero eso quedará para observación de las autoridades de la Federación”, indicó Guzmán.

La Federación Provincial responde

La puntana Eugenia Bustos, tercera vocal titular de la Confederación Argentina de Básquet y delegada CABB de la Federación Provincial, analizó el pedido de Aseba y respondió: “La Federación está trabajando incesantemente por el desarrollo del básquet femenino. Hoy tenemos la U15, la U17, con un refuerzo la U19 y la Primera femenina. Desde la Federación siempre tuvimos la intención de que haya categorías Mini y U13 femenino, pero lamentablemente si los clubes no se inscriben en esas categorías no hay competencia. Vengo de hace tiempo con el femenino y se ve un gran avance en diferentes clubes”.

Eugenia contó que “en un grupo de WhatsApp que armamos con los coordinadores de los diferentes clubes, se planteó hacer un torneo federado de Mini y U13, y el único que levantó la mano porque cumplía con los requisitos fue Aseba. El resto no dijo nada. Sin embargo, después, esos coordinadores que están en el grupo armaron un torneo paralelo, que no está avalado por la Federación de Básquet. Me pregunto: ¿cómo es el tema? No tenemos para jugar la Liga Provincial, pero sí en un torneo paralelo y no federado”.

Bustos fue sobre el pedido: “Con respecto a la nota con fecha de noviembre, nunca la recibió la Federación, y en cuanto a los firmantes, en una charla con el entrenador de Aseba Cristian Orozco, le dijimos que diera nuestros números de teléfono de los integrantes de la Federación; incluso el secretario de la Federación se comunicó por redes, quedamos a la espera para juntarnos con este grupo de padres, pero lamentablemente eso no sucedió”.

Eugenia se quejó de que “la nota la tengan primero los medios y no la Federación”. Y agregó: “Las puertas de la Federación están abiertas para juntarnos y charlar. Sería fantástico que el año que viene se pueda jugar en Mini y U13. Se están haciendo muchas cosas por el básquet femenino, sería importante que el básquet femenino también tuviera lugar en las formativas. Que se comuniquen con nosotros, tienen nuestro teléfono, o a través de las redes contestamos siempre. Estamos a disposición para lo que necesiten”.

