Daiana Alaniz regresa a casa para jugar en San Luis FC

Siempre se vuelve al primer amor. Daiana Alaniz, la delantera de Justo Daract, que vistió las camisetas de Comunicaciones y la UAI Urquiza en AFA, regresa a casa para jugar en San Luis FC. El equipo puntano suma una jugadora de un enorme talento, que le dará un salto de calidad al equipo.

Estaba entrenando con Estudiantes de Buenos Aires. Daba la impresión que iba a jugar otra temporada en Primera División, pero se alinearon los planetas, y la "Chiru" se suma a las filas del equipo de Carlos Casteglione.

"La posibilidad de volver estaba, pero tenía la intención de seguir jugando en Primera. Me costó mucho llegar y quería disfrutar de haberlo logrado, pasaron un par de cosas a nivel personal que me hicieron tomar la decisión, y no dudé ni un segundo de venir a jugar acá. Obviamente que son decisiones que cuestan, pero siempre me sedujo la idea de venir a jugar a mi provincia, es uno de mis sueños", comenzó diciendo la sanluiseña.

Dueña de una pegada exquisita, es una jugadora que maneja bien los tiempos.

Ya lleva un par de entrenamientos con sus nuevas compañeras. Se la ve enchufada. Con ganas. Tiene 32 años y le puede aportar experiencia y mucho fútbol al grupo. Es una jugadora versátil, de una enorme pegada. La "Chiru" está nuevamente en casa, y en San Luis FC disfrutan la decisión tanto como ella. "Estoy muy feliz. Ser parte de este proyecto, que muchas de nosotras arrancamos acá, es una enorme satisfacción. Estoy con ganas de seguir creciendo, y que esto esté sucediendo me pone muy contenta", agregó.

Está en su hábitat natural: San Luis. Ama su provincia. Si bien es cierto, disfrutó mucho estos años en Buenos Aires, donde consiguió un ascenso con Comunicaciones y una Copa Federal con la UAI Urquiza, también, es verdad que anhelaba cada día el regreso y ponerse la camiseta de un equipo de San Luis. "Me sedujo el proyecto. Las ganas que tiene el club de seguir consiguiendo cosas importantes. Tengo un ascenso con Comunicaciones que no lo cambio por nada, imaginate conseguir lo mismo con un equipo de mi provincia. Sería algo inigualable", aseguró.

Me sedujo el proyecto. Las ganas que tiene el club de seguir consiguiendo cosas importantes Daiana Alaniz (jugadora de San Luis FC)

Sueña despierta. Sueña en grande. Se imagina el día del debut. Jugando ante su gente. En la provincia que la vio nacer. Con su familia en las tribunas. No ve la hora de que largue el certamen. Está ansiosa. Tiene las ganas de esa piba que se inició en su Justo Daract natal. Se le nota ese brillo en la mirada, el mismo que tenía cuando jugaba en Aviador Origone, Ave Fénix o Juventud. Después, vino el salto al fútbol grande, hizo experiencia. Disfrutó. Y ahora traerá esa sabiduría para volcarla en San Luis FC.

Daiana Alaniz, la de los goles lindos e importantes, está nuevamente en casa. San Luis FC la va a disfrutar, ya la disfruta.

Concentrada. Atenta para pedir la pelota. Cerca de ella, Janet Leyes, con quien compartió equipo en Juventud.