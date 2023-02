Lecturas lúdicas en voz alta

Marlene Ayala dejó los miedos y la timidez de lado y decidió presentarse a la convocatoria de poesía en voz alta, una de las categorías que integraron el Festival de Poesía Ya!, que terminó el domingo en Buenos Aires. El impulso le dio resultado: ganó la primera mención.

Este premio le permitió mostrar parte de su obra en el Centro Cultural "Néstor Kirchner", con una lectura de tres de sus poemas que están en su libro “Family game” y dos inéditos, y compartir esa experiencia junto a otros poetas de diferentes provincias. El festival, que se realizó del 3 al 12 de febrero, tuvo la presencia de más de 50 editoriales que llevaron sus libros para vender, entre ellas estuvo Perniciosa Ediciones, que llevó obras de diferentes escritores puntanos.

La jornada del domingo fue un hito en la vida de Marlene, tuvo la oportunidad de leer junto a otros poetas y conocer a escritoras y escritores que lee y admira, como la guionista y profesora de Letras Andi Nachon. “Fue una experiencia maravillosa. El festival estuvo increíble, fantástico, hubo muchas lecturas de poetas de todo el país, también homenajes, por ejemplo a Susana Thénon, que estuvo hermoso", contó la joven sobre la jornada en la que además Osvaldo Bossi hizo una presentación en la que cantaron Dani Umpi y Sergio Pángaro.

Ayala sintió que la recepción que la gente hizo de sus poemas fue muy buena, algo que la puso muy contenta. "Estaba un poco nerviosa por leer, pero una vez que me paré frente al micrófono eliminé del frente de mis ojos al público y me pude concentrar en la lectura. Salió maravilloso, se me acercaron un montón de poetas a elogiar mis textos”, afirmó.

La experiencia fue placentera también a otro nivel. Como editora, en el stand de Perniciosa, Marlene conoció a otros editores que colaboraron en difundir los textos de autores de San Luis que se mueven en los márgenes de los circuitos literarios. La escritora destacó el carácter federal del festival.

Algunos de los libros que llevaron a Buenos Aires fueron "Topoletraje", de Carlos Banegas, "Coming out", de Raphael Pedernera, "Demasiado sol esta noche", de Celeste Vassallo y "Una que no se maquilla ni usa tacos", de Julieta Calderone.