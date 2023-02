Destacan el entrenamiento laboral que da el Programa Empezar

Más jóvenes se suman al Programa Empezar para tener un ingreso económico mientras continúan con sus estudios y acumulan experiencia laboral. Señalan que la iniciativa de la Secretaría de las Juventudes del Gobierno de San Luis no tiene fecha límite para inscribirse.

“Estaba buscando trabajo, así que esto me ha servido muchísimo. Somos tres beneficiarios los que trabajamos acá y nos llevamos muy bien entre nosotros y con los compañeros”, contó Tamara Campos, quien tiene 18 años y se entrena en atención al público en el almacén El Viejo Solar, donde trabaja de lunes a viernes, de 18 a 22.

Tamara se enteró de la posibilidad de ingresar al Programa Empezar a través de las redes sociales y se acercó al edificio de la Secretaría para firmar y ser beneficiaria. Además, contó que en su trabajo aprendió a atender al público y el manejo de diferentes modalidades de cobro con billeteras virtuales y tarjetas. A su vez, realiza la reposición de mercadería y entrega de pedidos.

La joven este año iniciará su paso por la universidad dado que estudiará Obstetricia y los ingresos que obtiene a través del Programa Empezar los destinará a sus estudios.

Otro caso es el de Joaquín Garro, quien tiene 17 años, aún asiste a la escuela, pero por las tardes entrena para salir al mundo laboral en el polirrubro junto con Tamara.

Las inscripciones se mantienen abiertas, sin fecha límite para anotarse.

“Me enteré del Programa Empezar porque mi mamá me avisó que el Gobierno lo había lanzado y me anoté buscando capacitador. Pasaba justo por el local, entré, me pidieron el teléfono y después fuimos juntos a la secretaría a firmar”, explicó Joaquín, quien inició su entrenamiento laboral el pasado diciembre.

El joven cursa sus estudios en el Instituto San Pablo, pasó a sexto año y contó que el dinero que recaude lo utilizará para estudiar Administración de Empresas el año que viene.

Quienes deseen sumarse al Programa Empezar deberán registrarse en la página web de la secretaría www.juventudes.sanluis.gov.ar/empezar. Los chicos y chicas tendrán que buscar un capacitador y completar los datos del formulario. A su vez, las empresas o emprendimientos que busquen sumar jóvenes también pueden comunicarse con la secretaría por vía telefónica al 4452000, interno 3614.

Hay dos modalidades: la de Entrenamiento, para jóvenes que no tengan empleo formal o sean monotributistas y tengan entre 16 y 24 años; y la categoría de Aprendiz, para quienes estén cursando el último año de secundaria técnica o formación de oficios o terciaria con un avance de al menos el 50 por ciento de la carrera.

Según la página web de la Secretaría de las Juventudes, los inscriptos de la modalidad Aprendiz cobran un monto de $18.000, mientras que quienes están en Entrenamiento reciben $15.000. En todos los casos, deben cumplir veinte horas semanales.