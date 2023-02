Cuatro meses de cárcel para un acusado por abusar de su hijastra

El encarcelamiento que comenzó hace dos semanas se va a extender mucho más: el juez de Garantía 3, Marcos Flores Leyes, hizo lugar al pedido de la fiscalía de dictarle prisión preventiva por cuatro meses a un hombre acusado por abusar de su hijastra en Candelaria. Su defensa solicitó cambiar la carátula a una más leve y que se le permitiese cumplir prisión domiciliaria, pero el pedido cayó en saco roto y el acusado ya está en el Penal.

A pesar de que no lleva el mismo apellido que la víctima, este medio no difundirá la identidad del acusado para no exponer a la niña y su familia. D. tiene 27 años, es de Villa Dolores, pero hace años que él y parte de su familia viven en San Luis.

La acusación en su contra comenzó a gestarse el pasado 18 de enero, cuando la madre de la víctima acudió a un Juzgado de Familia para denunciarlo no por el abuso, sino por violencia. La fiscal María del Valle Durán explicó que al hombre le dictaron una restricción de acercamiento y que a causa de ello debió abandonar la vivienda familiar ese mismo día.

Hacía dos años y medio que mantenían una relación, fruto de la cual tienen una hija en común, aunque ella tiene otras dos de una pareja anterior, de 9 y 13 años. La víctima fue la mayor.

Cuatro días después de que su padrastro se fuera de la casa, la adolescente se animó a contarle a una tía que D. la había ultrajado en diciembre, cuando aún tenía 12 años. Tras la revelación, su mamá viajó a la capital al día siguiente para radicar la denuncia directamente en fiscalía.

La revisación médico forense que le hicieron a la chica constató indicios de acceso carnal.

“También pudimos constatar en el teléfono de la nena que este hombre le mandaba mensajes, rescatados por Delitos Complejos, por lo que se le imputó la calificación de "Abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente", y se solicitó la prisión preventiva por el término de 120 días para terminar la investigación. Y el juez hizo lugar”, comentó Durán.

La audiencia se celebró el viernes a la mañana en el subsuelo de los Tribunales puntanos. Participaron Flores Leyes, la fiscal y la defensora oficial Penal 3 Ximena Bertoli, quien asistió al acusado.

Esta última solicitó que la carátula fuera mutada a “Abuso simple” y que en caso de que el magistrado aplicara una medida coercitiva, optara por la prisión domiciliaria, pero no fue el caso.

Como prueba central de las que faltan producir la fiscalía espera que la víctima sea citada a declarar bajo el dispositivo de Cámara Gesell, una pericia que aún no tiene fecha. D., quien pasó los días de prórroga de su detención en una celda de la Comisaría 39ª de la capital, fue trasladado al servicio Penitenciario anteayer a la tarde.

Redacción/ALG