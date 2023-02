Marcelo Amitrano: "No nos gusta tirar, vamos a acompañar al productor"

Marcelo Amitrano regresa a la función pública para continuar el camino transitado por Juan Lavandeira hasta diciembre en el Ministerio de Producción. Una charla y café con el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, fueron suficientes para que el exvicerrector de la Universidad Nacional de los Comechingones vuelva a ocupar un espacio importante dentro del proyecto provincial. En 2016 asumió en la cartera educativa, y ahora reconoce que entre la falta de lluvias y la inflación que caracteriza al país, se le presenta un enorme desafío.

Amitrano asumió a su cargo el 27 de diciembre pasado. “Empezamos a mirar lo que ya se había trabajado e hicimos algunas modificaciones, seguro haremos otras. El Gobernador me pidió que en lo que queda de gestión profundizara en la agenda productiva provincial, incluyendo a todos sus actores. En función de eso comenzamos a mirar el organigrama. Me pidió que tengamos una especial vinculación con toda la comunidad”, dice el nuevo ministro, que recibió a la revista El Campo, rodeado de colaboradores.

Brindaremos un combo de herramientas que permitan la calidad de vida rural y permitan el arraigo rural

“Estamos apoyados sobre dos grandes pilares: el mundo productivo del campo y la industria. Mi aspiración a corto plazo es reunirme formalmente con las sociedades rurales, el primer encuentro será en Villa Mercedes; el Programa Campo se asentará en esa ciudad, el poder de decisión estará allí, porque consideramos que es un lugar estratégico y nos acerca al sur provincial. El programa Industria también continuará”, asegura el nuevo ministro, mientras acomoda sus cosas sobre la gran mesa que atraviesa su despacho.

Una computadora y un apunte de pocas hojas son suficientes para trabajar, lo imprescindible es el vaso de agua fresca, debido al intenso calor húmedo de esta época. La agenda es completa, hay mucho por hacer y el entusiasmo por lograr todo lo que se propone Amitrano es notorio.

“Tomamos dos decisiones que consideramos importantes: centralizar la fiscalización en un solo programa, como es el Programa de Control Sanitario y Fiscal (Cosafi). El espíritu es intentar que sea lo más eficiente posible, desburocratizarlo, y que tenga una operatoria mucho más dinámica”, explica.

Con el foco puesto en favorecer los espacios de comercialización que se crearon para los pequeños y medianos productores armó el Programa de Ferias, Exposiciones y Vinculación Comunitaria, “considero que dentro del organigrama estaba un poco desparramado, y agrupamos a los pequeños y medianos productores, artesanos y emprendedores en un solo espacio. Queremos recuperar la feria industrial que se realizaba en los años 80, que vuelva a ser un lugar de encuentro, de intercambio, de oferta, de negocios y de publicidad de productos locales”, afirma el funcionario y añade que “lo importante es que los encuentros se den en las mismas condiciones en todos los pueblos por eso estaremos en contacto con los intendentes. Queremos que se realicen al menos una vez por mes, generando igualdad de oportunidades comerciales, quien va a estar a cargo será Juan Arce”.

El ministro de Producción se reunirá con las sociedades rurales de la provincia en Villa Mercedes, donde funcionará el Programa Campo.

Amitrano explica que busca convertir al Ministerio de Producción en un lugar de encuentro en el que se generen oportunidades, “quiero reunir a quienes representen algo positivo para la provincia con las condiciones para desarrollarlo. Esto implica tener una actitud de escucha, estar muy cerca de los productores y de los industriales”.

El Ministro reconoce que serán muchos “los temas que excederán nuestra competencia, yo no manejo entidades nacionales, pero ahí acompañaremos a quienes podamos, estas instituciones no nos pueden frenar. Vamos a favorecer la generación de empleo y a la sustentabilidad del sistema productivo”.

El campo es muy heterogéneo en cuanto a escalas, sistemas, geografías, economías, cultura y costumbres, “queremos trabajar junto a los pequeños y medianos productores buscando su institucionalización, mejorar el sistema comercial. Para esto creamos un programa donde hay que trabajar en la relación con los compradores, ahí es donde se genera una relación de asimetría”, asevera.

La ganadería es una de las actividades principales en San Luis, “en este sentido aspiramos a continuar con el impulso que se dio, y queremos replantearnos los planes, como, por ejemplo, el que se desarrolla con los toros. Es muy importante el mejoramiento genético de los rodeos”, explica, y añade que, en relación a la agricultura a gran escala, “tenemos que generar un espacio para hablar sobre los cuidados del suelo, tenemos que tener un protocolo de rotación de cultivos. Queremos plantear la siembra de pasturas perennes en distintos espacios que lo permitan, como el monte que en época de sequía permite tener un resguardo. Es fundamental la reglamentación de la Ley provincial de adhesión a la emergencia agropecuaria. Solo falta el decreto reglamentario, y las sociedades rurales tienen mucho que aportar en este sentido”.

En 2016 Marcelo Amitrano se desempeñó como ministro de Educación de la Provincia. Su cargo en el Ministerio de Producción sería hasta diciembre de este año.

Amitrano dijo que, además de trabajar en conjunto con la Secretaría de Ambiente y San Luis Logística, estará conectado con instituciones como la UPrO, con la ULP, la Red de universidades provinciales y puntualmente con las escuelas agrotécnicas de la provincia, “esto permitirá un escalamiento y sostenibilidad en el tiempo. Tendremos un programa específico que también estará dedicado a esto y cubrirá dos grandes aspectos: el emprendedurmismo y el acompañamiento al pequeño y mediano productor de cualquier sector, desde el que produce cabras hasta el que elabora dulces, es un abanico muy amplio”.

Otra innovación es el área de Economía para la vida. Este espacio estará enfocado en los trabajadores de la agricultura familiar, de economía informal y popular que trabajan en sus pequeños proyectos, “queremos darles un lugar para que formalicen, mejoren las condiciones de trabajo y sean incorporados al sistema”, dijo.

Uno de los ejes importantes girará alrededor de la calidad de vida rural, “el Ministerio ha venido desarrollando un proyecto de granja familiar con la entrega de gallineros y aves, a eso le sumaremos el kit de huerta familiar, más la entrega de frutales y de pantallas solares. Esto impacta de manera directa y positiva en la vida del campo. También incorporaremos tanques para reservar agua, vamos a brindarles los servicios de un veterinario que se ocupe de la sanidad animal que los acompañe y los asista. Todo esto forma parte de un combo de herramientas que permitirán el arraigo rural. Además, es un potenciador de la calidad de producción”, explica Amitrano.

En cuanto a la agricultura, Amitrano dijo que debería haber un protocolo para lograr una buena rotación de los cultivos y para el cuidado del suelo.

Con respecto al rol de la mujer rural, indicó que todas las iniciativas estarán atravesadas por la perspectiva de género, y celebró que la Sociedad Rural de San Luis estuviera presidida por una mujer, Yeny Yurchag.

También continuarán con la entrega de credenciales a quienes realicen los cursos de manipulación de alimentos.

“En cuanto a otras producciones, como la Mesa Vitivinícola Provincial, sé que está en marcha una bodega que se administrará de manera provincial. Me parece una idea muy innovadora, creativa y con gran potencialidad. Ya está paga la mitad de la instalación. Estará en Estancia Grande, cuyo entorno natural es una belleza turística. Además, el intendente cedió un espacio físico para emplazar la bodega”, contó el funcionario, y opinó que “San Luis tiene un nivel de producción significativo, vamos a acompañar la iniciativa del enoturismo. También vamos a sumar a las escuelas agrotécnicas que quieran vincularse”.

Otro foco de vital importancia para el actual Ministro son los centros ganaderos de la provincia, “ellos tienen una tarea fundamental que es trabajar en pos del mejoramiento del ganado, ellos asisten al productor y se ocupan de la sanidad, entre miles de otros temas. Conocen de cerca a los productores, saben de su realidad, ellos son la puerta y pueden ayudar muchísimo porque canalizan proyectos de asistencia. Tenemos muy buena relación y vienen trabajando muy bien. Fernando Videla estará diagramando una gira con ellos”, aseveró.

Nada personal

Marcelo Amitrano es reservado con su vida personal, ni siquiera le gusta hablar de su edad. Actualmente, es feliz con su compañera de vida, Silvia, y tiene una pequeña de 8 años, Francesca.

“Lo que nos pidió el Gobernador fue abrir las puertas, crear ámbitos de escucha y participación. Él tiene una frase: 'entre un puntano y el éxito solo falta una oportunidad', entonces este espacio debe ser generador de esas oportunidades, quien tenga una idea podrá expresarla y canalizarla, acá veremos cómo acompañamos para que se concrete y logre el éxito”, indicó.

El padre de Amitrano tiene un campo entre el departamento San Martín y Pringles, en Cerros Largos, tiene muchos años y produce toros. “Otra vinculación con el mundo de la industria fue durante el pico de la promoción industrial en el año '88, mi papá fue ministro de Industria, Turismo, Ingeniería y Producción de la Provincia de San Luis. En aquel tiempo, siendo muy chico participaba en la organización de la Feria Industrial, primero era en el Cepes, el actual Ave Fénix. Viví de cerca ese proceso de industrialización de la provincia que fue muy significativo a partir de la Ley de Promoción industrial, que fue un cambio en la provincia y una de las últimas políticas que quedó muy marcada en San Luis. Aunque haya prescripto, la industria se consolidó, y son las políticas que actualmente están funcionando a pleno”, recordó.

El mensaje que Marcelo busca transmitir a los productores es “tienen un aliado y un amigo en este Ministerio. Vamos a acompañar en lo que ellos tengan en su cabeza, la única condición es que represente un beneficio para todos, para el crecimiento de San Luis”.

Además, el funcionario expresó: “No nos gusta tirar, nos gusta empujar al sector productivo, al emprendedor que tiene ideas. No se trata de tirar, porque el productor sabe lo que tiene que hacer. Vamos a acompañarlo para que eso que ellos saben hacer sea una realidad”.

“Estoy orgulloso de volver a la función pública para la que me formé toda la vida, me gusta mucho. El paso por la Universidad Nacional de los Comechingones me sirvió mucho, me pude alejar y ver desde otra perspectiva, eso te da otro aire, escuchás y mirás de otra manera el acontecer diario. Esto es enriquecedor y espero concretar todo lo que me propuse en esta nueva oportunidad”, concluyó.