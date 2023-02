Al-Hilal, conducido por Ramón Díaz, eliminó al Flamengo

El Flamengo de Brasil perdió este martes por 3 a 2 ante el Al-Hilal, que dirige el técnico argentino Ramón Díaz, en el Stade Ibn Battouta en Tánger, Marruecos, por las semifinales del Mundial de Clubes de la FIFA y quedó eliminado del certamen intercontinental.

El "Mengao" clasificó a esta competición al consagrarse campeón de la Copa Libertadores de América 2022 ante el Athletico Paranaense en el Estadio Monumental de Guayaquil en Ecuador; mientras que, el equipo saudita accedió al conquistar la Liga de Campeones de Asía 2021 al vencer 2-0 al Pohang Steelers de Corea del Sur en el Estadio Rey Fahd de Riad en Arabia Saudita.

Al-Hilal golpeó de entrada y, a los cuatro minutos, se puso en ventaja en el partido con el gol de Salem Al Dawsari -recordado por darle el triunfo a los saudíes ante Argentina en el Mundial de Qatar-, pero a los 20 Pedro puso el 1-1 para el equipo carioca que sufrió la expulsión de Gerson en el minuto 47 de la primera parte. A los 49, nuevamente el número 29 del equipo árabe anotó y marcó el 2-1.

Ya en la segunda parte, los dirigidos por el ex director técnico de River no bajaron el ritmo hasta borrar al equipo brasilero del encuentro con el 3-1 del argentino, ex Racing y Atlético de Madrid, Luciano Vietto, pero en el minuto 46, el equipo de Vitor Pereira descontó, nuevamente, mediante la capacidad goleadora de Pedro, que no alcanzó, y el equipo árabe se terminó clasificando a la final.

Con este resultado, el Al-Hilal se enfrentará el próximo sábado en el Estadio Moulay Abdellah de Rabat ante el ganador de la semifinal entre el Real Madrid -campeón de la Champions League 2021/22- y el Al-Ahly de Egipto -Subcampeón de la Liga de Campeones de África 2021/22- en la final del certamen intercontinental.

El perdedor de este cruce entre españoles y egipcios disputará el tercer puesto ante el Flamengo.

