Claudia Amura: "Voy a escuchar al vecino de Merlo y responder a sus necesidades"

La presentación de candidatos para las elecciones del próximo 11 de junio continúa en cada rincón de la provincia. En este caso, Claudia Amura presentó su postulación a intendenta por la ciudad de Villa de Merlo. La reconocida ajedrecista acompañará el lema Unión por San Luis con el sublema Por + Merlo.

Amura ve la política como un tablero de ajedrez, donde lo importante es escuchar, ver y aprender del oponente, pero en este caso quiere abrir el diálogo con todos los sectores de la sociedad merlina y sus alrededores.

La ajedrecista reconocida mundialmente señaló que siempre se ha dedicado a la política acompañando a diferentes candidatos en elecciones anteriores, pero ahora lo quiere hacer desde un puesto donde pueda tomar decisiones que le permitan llegar a la gente de su comunidad.

“Lo importante es gestionar. Voy a escuchar al vecino de Merlo y responder a sus necesidades”, dijo.

La candidata volvió a vivir a la villa turística hace un año y medio, pero nunca dejó de ser parte de esa sociedad, y desde su ámbito laboral en la Universidad de La Punta, donde está a cargo del Programa de Ajedrez, trató de dar respuesta a los pedidos de la gente, aunque no tuvieran que ver con su deporte.

“No es lo mismo que estés en San Luis, tomes un colectivo y resuelvas el problema, que vivas a 200 kilómetros de distancia y cuando llegues a la capital no puedas hacer nada. Todo esto fui haciendo desde mi función en la ULP. No solo para la gente de Merlo, sino de distintos puntos de la provincia”.

Amura destacó que, desde el puesto de intendenta, se pueden lograr muchas cosas para resolver los problemas de los vecinos, pero “cuando no podés, hay que pedir ayuda; por eso es importante el diálogo”, con todos los sectores de la sociedad.

“Soy una persona de diálogo, no solo con intendentes, concejales o compañeros de lista. No tengo rencor con ninguno, porque creo que cuando gobernás lo hacés para todos. No hay color político ni religioso. Uno tiene que pensar por todos y ponerse en el lugar del otro”, dijo.

Al ser consultada sobre quiénes la acompañarán en su lista, Amura respondió que está hablando con varias personas de distintos sectores que busquen el bienestar de la gente.

Comentó que dentro de sus planes de gestión buscará el crecimiento de Merlo, pero que este también sirva para fomentar el progreso Valle del Conlara y del Corredor de los Comechingones, por eso será importante el diálogo con los intendentes vecinos. “Debemos potenciar lo que tenemos, no solo el turismo, sino buscar otros puestos de trabajo que pueden estar vinculados con la tecnología, por ejemplo, principalmente para los jóvenes, porque ellos quieren trabajar y lo quieren hacer desde su lugar de origen”.

En referencia al turismo, indicó que este tiene que ser sostenido durante todo el año y que se tiene que buscar que los viajeros permanezcan en la localidad más de tres días. “Eso permite que ingrese plata a la ciudad, pero para lograr esto tenemos que invertir no solo desde el Municipio, sino también desde la Provincia y desde la Nación. Pero también se debe ampliar la oferta de actividades, porque el turista que viene tiene muy pocas cosas para hacer. Tenemos que tener más propuestas, culturales, educativas y de espectáculos. Cosas que generen ingresos para la ciudad y sus alrededores. Podemos lograr que toda la región crezca si trabajamos en conjunto y con diálogo”.

